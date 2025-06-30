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        Yalova merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Yalova merkezli 9 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:52 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:52
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        Yalova merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
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        Yalova merkezli 9 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarla sosyal medya üzerinden iletişime geçip cep telefonlarına sahte borsa uygulamaları yükleten ve bu uygulamalar üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadinde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Yalova merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya, Antalya, Konya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Karaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç, O.T, M.B, A.U, Y.Ç, E.A. ve H.C.P. tutuklandı. M.S, F.S, Z.Ç, Ş.T, M.Ş. ve H.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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