Yalova'da miras tartışmasında kardeşini öldüren zanlı ormanda yakalandı

Yalova'da miras tartışması nedeniyle kardeşini öldüren zanlı, jandarma ekiplerinin 16 saatlik operasyonu sonucu saklandığı ormanda yakalandı.

Merkeze bağlı Esadiye köyünde miras kavgası nedeniyle kardeşi Hızır Zeytin'i (45) tüfekle öldüren M.Z. (49), cinayetin ardından ormana kaçarak izini kaybettirdi.

Olay sonrası köy ve çevresinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerine kadar kaçabileceği ormanlık alanlarda havadan ve karadan tarama faaliyeti yürüttü.

Esadiye köyüne yakın ormanlık alan üzerinde termal dron ile arama yapan ekipler, ekrana yansıyan ısı kaynağını tespit ederek bölgeyi çembere aldı.

JASAT'ın yanı sıra 4 asayiş ve 2 komando timinin katıldığı 16 saatlik operasyon sonucunda yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Adliyeye çıkışında şüpheli, bir gazetecinin "Kardeşinizi miras için mi öldürdünüz, bir şey söyleyecek misiniz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Jandarmadaki ilk ifadesinde kardeşinden alacaklarını alamadığını ve miras nedeniyle husumetli olduğunu kabul eden zanlı, cinayeti de bu nedenle işlediğini itiraf etti.