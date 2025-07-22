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        Yalova'da miras tartışmasında kardeşini öldüren zanlı ormanda yakalandı

        Yalova'da miras tartışması nedeniyle kardeşini öldüren zanlı, jandarma ekiplerinin 16 saatlik operasyonu sonucu saklandığı ormanda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:15 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:15
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        Yalova'da miras tartışmasında kardeşini öldüren zanlı ormanda yakalandı
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        Yalova'da miras tartışması nedeniyle kardeşini öldüren zanlı, jandarma ekiplerinin 16 saatlik operasyonu sonucu saklandığı ormanda yakalandı.

        Merkeze bağlı Esadiye köyünde miras kavgası nedeniyle kardeşi Hızır Zeytin'i (45) tüfekle öldüren M.Z. (49), cinayetin ardından ormana kaçarak izini kaybettirdi.

        Olay sonrası köy ve çevresinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerine kadar kaçabileceği ormanlık alanlarda havadan ve karadan tarama faaliyeti yürüttü.

        Esadiye köyüne yakın ormanlık alan üzerinde termal dron ile arama yapan ekipler, ekrana yansıyan ısı kaynağını tespit ederek bölgeyi çembere aldı.

        JASAT'ın yanı sıra 4 asayiş ve 2 komando timinin katıldığı 16 saatlik operasyon sonucunda yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Adliyeye çıkışında şüpheli, bir gazetecinin "Kardeşinizi miras için mi öldürdünüz, bir şey söyleyecek misiniz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

        Jandarmadaki ilk ifadesinde kardeşinden alacaklarını alamadığını ve miras nedeniyle husumetli olduğunu kabul eden zanlı, cinayeti de bu nedenle işlediğini itiraf etti.

        Öte yandan, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Hızır Zeytin’in cenazesi, Esadiye köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

        - Olay

        Yalova merkeze bağlı Esadiye köyünde M.Z. (49), miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Hızır Zeytin'in (45) evinin önüne gelmiş, inşaat işiyle uğraşan evli ve 3 çocuk babası kardeşini otomobiline bindiği sırada av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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