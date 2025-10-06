Yalova'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü

Olay yerinde hayatını kaybeden Belgin A.'nın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Özgür A, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla eşine ateş etti.

Altınova Hürriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Belgin A. (39), ile eşi Özgür A, arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

