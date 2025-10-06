Habertürk
        Yalova Haberleri

        Yalova'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü

        Yalova'nın Altınova ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:16 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:16
        Yalova'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü
        Yalova'nın Altınova ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, yaşamını yitirdi.

        Altınova Hürriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Belgin A. (39), ile eşi Özgür A, arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Özgür A, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla eşine ateş etti.

        Olay yerinde hayatını kaybeden Belgin A.'nın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

