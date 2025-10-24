Yalova'da fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Ekipler, fuhşa zorlandığı belirlenen 4 yabancı uyruklu kadını kurtarıp Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Polis, zanlıların üst aramasında, çok sayıda dijital materyal ve 4 bin 500 lira ele geçirdi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan kadınları Yalova'ya getirerek fuhuş yaptırdıkları tespit ettiği S.Y, G.N. ve Ö.Ö'yü yakaladı.

