        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı, 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:41 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:41
        Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan kadınları Yalova'ya getirerek fuhuş yaptırdıkları tespit ettiği S.Y, G.N. ve Ö.Ö'yü yakaladı.

        Polis, zanlıların üst aramasında, çok sayıda dijital materyal ve 4 bin 500 lira ele geçirdi.

        Ekipler, fuhşa zorlandığı belirlenen 4 yabancı uyruklu kadını kurtarıp Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

