Yalova'da bir kişi benzin döküp ateşe verdiği tekel bayide annesiyle birlikte yaralandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, ailesine ait tekel bayiyi benzin döküp ateşe veren kişi ile içeride bulunan annesi yaralandı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, ailesine ait tekel bayiyi benzin döküp ateşe veren kişi ile içeride bulunan annesi yaralandı.
Taşliman Mahallesi Coşkun Caddesi'ndeki ailesine ait tekel bayisine giden Faruk A. (33) henüz bilinemeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı. Faruk A, daha sonra tekel bayiye benzin döküp ateşe verdi.
Yangın nedeniyle bayide yaşanan patlama sonrası anne Mülkiye A. ile Faruk A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bayide çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmasının ardından yanan malzemeleri dışarıya çıkardı.
Sağlık ekiplerince Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mülkiye A. ile Faruk A'nın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.