Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da bir kişi benzin döküp ateşe verdiği tekel bayide annesiyle birlikte yaralandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, ailesine ait tekel bayiyi benzin döküp ateşe veren kişi ile içeride bulunan annesi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 22:14 Güncelleme: 19.11.2025 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da bir kişi benzin döküp ateşe verdiği tekel bayide annesiyle birlikte yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, ailesine ait tekel bayiyi benzin döküp ateşe veren kişi ile içeride bulunan annesi yaralandı.

        Taşliman Mahallesi Coşkun Caddesi'ndeki ailesine ait tekel bayisine giden Faruk A. (33) henüz bilinemeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı. Faruk A, daha sonra tekel bayiye benzin döküp ateşe verdi.

        Yangın nedeniyle bayide yaşanan patlama sonrası anne Mülkiye A. ile Faruk A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bayide çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmasının ardından yanan malzemeleri dışarıya çıkardı.

        Sağlık ekiplerince Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mülkiye A. ile Faruk A'nın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Böcek soruşturmasında 6 tutuklama talebi
        Böcek soruşturmasında 6 tutuklama talebi
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Ailesine ait tekel bayisini benzin döküp ateşe verdi: 2 yaralı Çıkan yangın...
        Ailesine ait tekel bayisini benzin döküp ateşe verdi: 2 yaralı Çıkan yangın...
        Kardeşini pompalı tüfekle öldüren ağabey için ağırlaştırılmış müebbet istem...
        Kardeşini pompalı tüfekle öldüren ağabey için ağırlaştırılmış müebbet istem...
        Yalova'da kardeşini öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Yalova'da kardeşini öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Yalova'nın 20 günlük suyu kaldı; kenti besleyen baraj dronla görüntülendi
        Yalova'nın 20 günlük suyu kaldı; kenti besleyen baraj dronla görüntülendi
        Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a...
        Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a...
        Yalova'nın 20 günlük içme suyu kaldı
        Yalova'nın 20 günlük içme suyu kaldı