Yalova'da bir kişi benzin döküp ateşe verdiği tekel bayide annesiyle birlikte yaralandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taşliman Mahallesi Coşkun Caddesi'ndeki ailesine ait tekel bayisine giden Faruk A. (33) henüz bilinemeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı. Faruk A, daha sonra tekel bayiye benzin döküp ateşe verdi.

