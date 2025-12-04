Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 15:14 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:AtatürkŞehir Stadyumu

        Hakemler: Berkay Erdemir, Kerem Ersoy, Barış Çiçeksoyu, Erdal Yılmaz

        Yalova FK 77: Doğukan Özkan, Emir Can Yusuf, Seyid Ahmet Altın (Dk. 46 Abdurrahman Kuyucu), Berkan Güner, Arda Yavuz (Dk. 60 Efe Arıgün), Samet Güneş, Ömer Faruk Özdemir (Dk. 81 Mehmet Emir Danış), Ali Yeşilyurt (Dk. 70 Kaan Geçim), Halit Çokyaşar, Mustafa Özbay (Dk. 70 Alaattin Mumci), Yasin Öztekin

        Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ (Dk 46. Tayyip Talha Sanuç), N'Diaye, Bacuna, Abena (Dk. 46 Semih Güler), Sorescu (Dk. 73 Perez), Nizet, Enver Kulasın, Yusuf Karhan Kabadayı, Ogün Özçiçek (dk. 62 Ali Osman Kalın), Boateng (Dk. 78 Muhammed Akmelek)

        Goller: Dk. 41 Boateng, Dk. 60 Sorescu

        Sarı kartlar: Dk. 27 Arda Kızıldağ, Dk. 70 Bacuna, Dk. 88 Muhammet Akmelek (Gaziantep FK), Dk. 57 Arda Yavuz, Dk. 72 Yasin Öztekin, Dk. 83 Halit Çokyaşar (Yalova FK)

        YALOVA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin

        Benzer Haberler

        Yalova'da çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza kesildi
        Yalova'da çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza kesildi
        Yalova'da çakarlı otomobil sürücüsüne 276 bin lira ceza
        Yalova'da çakarlı otomobil sürücüsüne 276 bin lira ceza
        Yalova'da kırmızı bültenle aranan Alman vatandaşı yakalandı
        Yalova'da kırmızı bültenle aranan Alman vatandaşı yakalandı
        Yalova'da kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri yakalandı
        Yalova'da kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri yakalandı
        Yalova'da özel eğitim ailesi kahvaltıda buluştu
        Yalova'da özel eğitim ailesi kahvaltıda buluştu
        Üst katındaki 'çöp ev'den akan su dükkanını basan esnaf 7 yıldır çözüm bekl...
        Üst katındaki 'çöp ev'den akan su dükkanını basan esnaf 7 yıldır çözüm bekl...