Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:AtatürkŞehir Stadyumu
Hakemler: Berkay Erdemir, Kerem Ersoy, Barış Çiçeksoyu, Erdal Yılmaz
Yalova FK 77: Doğukan Özkan, Emir Can Yusuf, Seyid Ahmet Altın (Dk. 46 Abdurrahman Kuyucu), Berkan Güner, Arda Yavuz (Dk. 60 Efe Arıgün), Samet Güneş, Ömer Faruk Özdemir (Dk. 81 Mehmet Emir Danış), Ali Yeşilyurt (Dk. 70 Kaan Geçim), Halit Çokyaşar, Mustafa Özbay (Dk. 70 Alaattin Mumci), Yasin Öztekin
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ (Dk 46. Tayyip Talha Sanuç), N'Diaye, Bacuna, Abena (Dk. 46 Semih Güler), Sorescu (Dk. 73 Perez), Nizet, Enver Kulasın, Yusuf Karhan Kabadayı, Ogün Özçiçek (dk. 62 Ali Osman Kalın), Boateng (Dk. 78 Muhammed Akmelek)
Goller: Dk. 41 Boateng, Dk. 60 Sorescu
Sarı kartlar: Dk. 27 Arda Kızıldağ, Dk. 70 Bacuna, Dk. 88 Muhammet Akmelek (Gaziantep FK), Dk. 57 Arda Yavuz, Dk. 72 Yasin Öztekin, Dk. 83 Halit Çokyaşar (Yalova FK)
YALOVA
