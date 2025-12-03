Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza kesildi

        Yalova'da otomobiline çakar taktırdığı için 276 bin 344 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 21:35 Güncelleme: 03.12.2025 - 21:35
        Yalova'da çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza kesildi
        Yalova'da otomobiline çakar taktırdığı için 276 bin 344 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çakarlı araçlara yönelik yaptığı denetimlerde bir otomobilin ön bölümünde çakar tertibatı bulunduğunu tespit etti.

        Yapılan incelemede, sürücü B.T'nin sevk ve idaresindeki aracın "geçiş üstünlüğüne sahip araçlar hakkında yönetmelik" çerçevesinde olmadığı ortaya çıktı.

        "Kanunlarda belirtilen ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazların uygun olmayan araçlara takılması ve kullanılması yasaktır" maddesi gereğince sürücüye 276 bin 344 lira para cezası uygulandı.

        Otomobil 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine ise 30 gün süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

