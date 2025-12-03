Habertürk
        Yalova'da kırmızı bültenle aranan Alman vatandaşı yakalandı

        Yalova'da kırmızı bültenle aranan Alman vatandaşı yakalandı

        Yalova'da kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu Alman vatandaşı yakalandı.

        03.12.2025 - 19:08
        Yalova'da kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu Alman vatandaşı yakalandı.

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan S.G'nin Çınarcık ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit edilen adrese düzenlediği operasyonda S.G'yi yakaladı.

        İnterpol tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçu nedeniyle kırmızı bültenle arandığı belirtilen zanlı, yasal işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Yalova İl Göç İdaresi Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

