Yalova'da marketteki son tüketim tarihi geçmiş ürünler toplatıldı

Yalova'da Ticaret İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından gerçekleştiren market denetiminde son tüketim tarihi geçmiş, bozuk ve hijyen kurallarına uyulmayan ürünler toplatıldı.

Yalova Ticaret İl Müdürlüğü ile Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren marketlerde halkın sağlığını korumak amacıyla kapsamlı etiket ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında Rüstempaşa Mahallesi İsmet Acar Caddesi'ndeki market olarak faaliyet yürüten işletmeye giden ekipler, raflar ve depolarda son tüketim tarihi geçmiş, ambalajı ve etiket bilgisi bulunmayan ve tüketilmesi sakıncalı ürünler olduğunu belirledi.

Söz konusu gıdaları tutanakla kayıt altına alan ekipler, el konulan ürünleri imha etti. Ayrıca işletmeciye idari para cezası uygulanırken, mevzuata aykırı faaliyetleri sonlandırıldı.