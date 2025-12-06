Yalova'da dairede çıkan yangında anne ile özel gereksinimli çocuğu dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen anne ve çocuğu, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangına müdahale eden ekipler, dairede yaşayan anne ve özel gereksinimli çocuğunu güvenli şekilde dışarıya çıkardı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taşliman Mahallesi Kale Sokak'taki bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

