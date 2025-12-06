Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da dairede çıkan yangında anne ile özel gereksinimli çocuğu dumandan etkilendi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında anne ve özel gereksinimli çocuğu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 17:23 Güncelleme: 06.12.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da dairede çıkan yangında anne ile özel gereksinimli çocuğu dumandan etkilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında anne ve özel gereksinimli çocuğu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

        Taşliman Mahallesi Kale Sokak'taki bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale eden ekipler, dairede yaşayan anne ve özel gereksinimli çocuğunu güvenli şekilde dışarıya çıkardı.

        Dumandan etkilenen anne ve çocuğu, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!

        Benzer Haberler

        Deprem Anıtı'nda gençlerden anlamlı çalışma
        Deprem Anıtı'nda gençlerden anlamlı çalışma
        Yalova'dan 11 ayda 653 milyon dolarlık ihracat
        Yalova'dan 11 ayda 653 milyon dolarlık ihracat
        Yalova FK 77 - Gaziantep FK: 0-2
        Yalova FK 77 - Gaziantep FK: 0-2
        Ziraat Türkiye Kupası: Yalova FK: 0 - Gaziantep FK: 2
        Ziraat Türkiye Kupası: Yalova FK: 0 - Gaziantep FK: 2
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Yalova'da çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza kesildi
        Yalova'da çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza kesildi