Yalova Valisi Usta, asayiş değerlendirme toplantısında konuştu

Valilik'te düzenlenen 2024-2025 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Vali Usta, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle hayatını kaybedenleri andı.



Asayiş suçları kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde suçun aydınlatma oranının yüzde 99’a ulaştığını kaydeden Usta, şöyle konuştu:





"Hapis cezasına ve ifadesine yönelik aranması olan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalarda 2025 yılında 2 bin 939 kişi yakalanmıştır. 2025 yılında hapis cezası olanların yakalanmalarında ise yapılan çalışmalarda 5 yıla kadar hüküm giymiş 719 şahıs, 5-10 yıl arası hüküm giymiş 108 şahıs, 10 yıl üstü hüküm giymiş 53 şahıs olmak üzere toplam 880 şahıs yakalanmıştır. 2025 yılında ifadeye yönelik toplam 2 bin 59 şahıs yakalanmıştır. Kasten öldürme suçundan 1 projeli dosya hazırlanmış olup bu projeli dosya neticesinde 5 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 1 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3 şahıs ise savcılık makamınca serbest bırakılmıştır. İl Jandarma Komutanlığımızca projeli toplam 7 dosya hazırlanmış olup, bu projeli dosyalar neticesinde yakalanan 7 şahıstan 3 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs adli kontrol şartıyla 2 şahıs şubeden serbest bırakılmıştır."



Vali Usta, terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 224 şüphelinin gözaltına alındığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Terörle mücadele kapsamında, terör örgütlerine yönelik toplam 64 şehir operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 224 şahıs gözaltına alınmış, yakalanan şahıslardan 59'u ifadesi alınarak kolluk kuvvetlerinden salıverilmiş, 165 şahıs ise adli makamlara sevk edilmiş, 71'i tutuklanmış, 77'si adli kontrol şartıyla, 17'si ise savcılıktan salıverilmiştir, 10 şahıs ise faili firar durumda olup, yakalama çalışmalarına devam edilmektedir."



Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlar kapsamında ise 198 şüphelinin yakalandığını, DEAŞ ve terörizmin finansmanı suçundan 33 şehir operasyonu gerçekleştirildiğini aktaran Usta, şöyle devam etti:



"Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar neticesinde 206 kişi hakkında işlem başlatılmış, 198 şahıs yakalanmış olup 66 şahıs tutuklanmış, 72 şahıs adli kontrol kararı ile 11'i savcılıktan, 49'u ise kolluktan serbest kalmıştır. 8 şahıs firar olup aranması devam etmektedir. Terörle mücadele suçları kapsamında, 2024 yılında gerçekleştirilen operasyonda 16 şahıs tutuklanıp, 19 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. 2025 yılında yürütülen çalışmalarda ise 71 şahıs tutuklanmış, 77 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu kapsamda, tutuklama sayısında bir önceki yıla göre yüzde 344 oranında artış, adli kontrol uygulamasında ise yüzde 305 oranında artış yaşanmıştır. Terör örgütü DEAŞ'a üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından 23 projeli dosya hazırlanmış olup bu projeli dosya neticesinde 65 şahıs tutuklanmış, 70 şahıs adli kontrol kararıyla serbest kalmıştır."

