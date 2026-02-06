Habertürk
        Yalova'da kopyaladıkları öne sürülen kumandayla kepenklerini açtıkları kuyumcu dükkanını soydular

        Yalova'da kopyaladıkları öne sürülen kumandayla kepenklerini açtıkları kuyumcu dükkanına giren şüphelilerin altınları çalıp kaçması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 15:49 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:53
        Yalova'da kopyaladıkları öne sürülen kumandayla kepenklerini açtıkları kuyumcu dükkanını soydular
        Yalova'da kopyaladıkları öne sürülen kumandayla kepenklerini açtıkları kuyumcu dükkanına giren şüphelilerin altınları çalıp kaçması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanının önüne otomobille gelen 6 zanlı, kopyaladıkları iddia edilen kumandayla iş yerinin kepenklerini açtı.

        Dükkanın camlarını kırarak içeri giren şüpheliler, tezgahtaki altınları çalıp geldikleri araçla uzaklaştı.

        Hırsızlık anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Polis ekipleri, iş yeri ve çevresinde yaptığı inceleme sonrası zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        - "Herhalde kumandamızın kopyası yapılmış"

        Kuyumcu Ahmet Demirhan, gazetecilere, alarmın çalması üzerine hemen iş yerine geldiklerini söyledi.

        Evden yaklaşık 10 dakika içinde iş yerine geldiklerini anlatan Demirhan, şöyle konuştu:

        "Gelince kepenklerin açık, kapının camının ise kırılmış olduğunu gördük. Şu anda hasar tespiti yapmadık. Ne kadar altın aldıkları belli değil. Bizim düşündüğümüz, herhalde kumandamızın kopyası yapılmış. Normalde bizim sabah gelip dükkanı açtığımız gibi gelip kumandayla dükkanı açıyorlar. Kapının camını kırıp, içeri girip kasayı açmıyorlar, tezgahın üzerindeki altınları alıyorlar. Adet olarak söyleyemem ama kabaca 1-1,5 kilogram altını alıyorlar. Dükkana giren 4 kişi, araçta da 2 kişi olmak üzere toplam 6 kişilermiş."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

