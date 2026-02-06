Yalova'da kopyaladıkları öne sürülen kumandayla kepenklerini açtıkları kuyumcu dükkanını soydular

Yalova'da kopyaladıkları öne sürülen kumandayla kepenklerini açtıkları kuyumcu dükkanına giren şüphelilerin altınları çalıp kaçması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanının önüne otomobille gelen 6 zanlı, kopyaladıkları iddia edilen kumandayla iş yerinin kepenklerini açtı.



Dükkanın camlarını kırarak içeri giren şüpheliler, tezgahtaki altınları çalıp geldikleri araçla uzaklaştı.



Hırsızlık anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Polis ekipleri, iş yeri ve çevresinde yaptığı inceleme sonrası zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



- "Herhalde kumandamızın kopyası yapılmış"



Kuyumcu Ahmet Demirhan, gazetecilere, alarmın çalması üzerine hemen iş yerine geldiklerini söyledi.



Evden yaklaşık 10 dakika içinde iş yerine geldiklerini anlatan Demirhan, şöyle konuştu:



"Gelince kepenklerin açık, kapının camının ise kırılmış olduğunu gördük. Şu anda hasar tespiti yapmadık. Ne kadar altın aldıkları belli değil. Bizim düşündüğümüz, herhalde kumandamızın kopyası yapılmış. Normalde bizim sabah gelip dükkanı açtığımız gibi gelip kumandayla dükkanı açıyorlar. Kapının camını kırıp, içeri girip kasayı açmıyorlar, tezgahın üzerindeki altınları alıyorlar. Adet olarak söyleyemem ama kabaca 1-1,5 kilogram altını alıyorlar. Dükkana giren 4 kişi, araçta da 2 kişi olmak üzere toplam 6 kişilermiş."

