Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da araç teslim töreninde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye'de bir kırsal kalkınma devriminin yaşanmasında KÖYDES Projesi'ni hayata geçirerek, başbakanlığından başlayarak kırsalın kalkınmasına, kentte ne varsa altyapı bakımından köylerimizin de bu imkanlarla buluşmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 18:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da araç teslim töreninde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye'de bir kırsal kalkınma devriminin yaşanmasında KÖYDES Projesi'ni hayata geçirerek, başbakanlığından başlayarak kırsalın kalkınmasına, kentte ne varsa altyapı bakımından köylerimizin de bu imkanlarla buluşmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

        AK Parti Yalova Milletvekili Büyükgümüş, İl Özel İdaresinin araç teslim töreninde yaptığı konuşmada, hizmete alınan araçlarla Yalova İl Özel İdaresinin daha fazla iş ve yatırım üretmesine katkı sağlandığını söyledi.

        Bu sayede farklı yerlerde gerçekleştirilen çalışmaların İl Özel İdaresi bünyesinde yapılabileceğini dile getiren Büyükgümüş, "Aynı zamanda burada hayata geçirdiğimiz asfalt plent tesisimizle sadece İl Özel İdaremizin çalışmalarını desteklemekle kalmayacağız, aynı zamanda tüm belediyelerimize de buradan kaliteli asfalt hizmeti sağlayarak buradaki imkanla şehrimizin daha fazla buluşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

        İl Özel İdaresi marifetiyle kentteki yatırımlara ağırlık verdiklerini dile getiren Büyükgümüş, şunları kaydetti:

        "Eğitimden spor çalışmalarına kadar Yalova'mızın kırsal kalkınmasına bütünleşik bir yaklaşımla bakan İl Özel İdaremizin yetkililerini, İl Genel Meclisi Başkanımızı ve tüm bu çalışmalara riyaset eden Sayın Valimizi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Tabii bu çalışmalar, bu gayretler İl Genel Meclisi üyelerimizin de sahada etkinliğiyle, sahadaki sorunları hem Valimize hem bizlere iletmesiyle ve yerinde çözüm üretmesiyle gerçekleşiyor. Bu araçların, bu tesisin kurulmalarında her bir İl Genel Meclisi üyemizin de ayrı ayrı katkıları var. Siyasi parti fark etmeksizin, meclisimizde grup halinde çalışan bütün İl Genel Meclisi üyelerimize huzurlarınızda tebriklerimi sunuyorum. Her platformda ifade ediyoruz, siyasi rekabetin zemini, yeri ayrıdır, millete hizmet üretme, iş üretme yeri ayrıdır."

        Destekleri dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da teşekkürlerini ileten Ahmet Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye'de bir kırsal kalkınma devriminin yaşanmasında KÖYDES Projesi'ni hayata geçirerek, başbakanlığından başlayarak kırsalın kalkınmasına, kentte ne varsa altyapı bakımından köylerimizin de bu imkanlarla buluşmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyoruz. Yalova için ne zaman huzuruna gitmişsek her zaman destek, ilgi ve himayelerini gördük. Allah kendisinden razı olsun."


        Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da kentte önemli bir hizmeti hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

        Araç makine parkının modernizasyonu kapsamında 2022 yılında 9 araç alındığını dile getiren Usta, "2023 yılında 3 araç olmak üzere 12 araç, daha sonra 2024 ve 2025 yıllarında 11'er araçla beraber toplam 34 araç, 3 tane de Köylere Hizmet Götürme Birliğinden yaptığımız zaman 37 araç hizmete katılmış durumda." dedi.

        AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet yarışına devam ettiğini dile getirerek, "Çünkü dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkomutanımız, güçlü savunma sanayimiz, güçlü askerlerimiz. Biz de hiçbir şey yokmuş gibi, her şeye daha da bereketli, daha da hızlı bir şekilde devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Organizasyon, araçların anahtarlarının teslimi, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından dua edilmesi, kurdele kesimi ile fotoğraf sergisi ve tesisin gezilmesiyle sona erdi.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı

        Benzer Haberler

        Yalova'da dört kuşaktır sürdürülen çiçekçilik torunlarla devam ediyor
        Yalova'da dört kuşaktır sürdürülen çiçekçilik torunlarla devam ediyor
        Çiftlikköy Belediyesi'nin işgaliye bedelini 23 gram altın karşılığı aldığı...
        Çiftlikköy Belediyesi'nin işgaliye bedelini 23 gram altın karşılığı aldığı...
        Kamyonun altında kalan yaya öldü; kaza kamerada
        Kamyonun altında kalan yaya öldü; kaza kamerada
        Yalova'da hafriyat kamyonunun altında kalan bir kişi öldü
        Yalova'da hafriyat kamyonunun altında kalan bir kişi öldü
        Yalova'da kamyonun ezdiği yaşlı adam hayatını kaybetti
        Yalova'da kamyonun ezdiği yaşlı adam hayatını kaybetti
        Eşini sokak ortasında öldüren sanık: Silahla ateş etmeyi bilmeyen biriyim
        Eşini sokak ortasında öldüren sanık: Silahla ateş etmeyi bilmeyen biriyim