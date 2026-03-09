Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

        Yalova'nın Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

        Yalova'nın Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ekipler, operasyonda toplamda 555,33 gram çeşitli türlerde uyuşturucu ve 90 hap ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı.


        Şüphelilerden, 2'si adli kontrol şartıyla, diğer 3 zanlı ise "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        'Dur' ihtarına uymadı! 10 km'lik kaçışa büyük ceza!
        'Dur' ihtarına uymadı! 10 km'lik kaçışa büyük ceza!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!

        Benzer Haberler

        Yalova'da uyuşturucu operasyonları: 1 tutuklama
        Yalova'da uyuşturucu operasyonları: 1 tutuklama
        Yalova'da SGK avukatını öldüren zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi iste...
        Yalova'da SGK avukatını öldüren zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi iste...
        SGK avukatını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
        SGK avukatını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da partisinin iftar pro...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da partisinin iftar pro...
        AK Parti'li Büyükgümüş: Siyasi rekabetin yeri ayrı, millete hizmet üretmeni...
        AK Parti'li Büyükgümüş: Siyasi rekabetin yeri ayrı, millete hizmet üretmeni...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da araç teslim törenind...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da araç teslim törenind...