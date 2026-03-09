Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
Yalova'nın Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler, operasyonda toplamda 555,33 gram çeşitli türlerde uyuşturucu ve 90 hap ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı.
Şüphelilerden, 2'si adli kontrol şartıyla, diğer 3 zanlı ise "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
