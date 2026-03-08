Yalova'da SGK avukatını öldüren zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Yalova'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat'ı silahlı saldırı sonucu öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı.



Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, malulen emeklilik talebi, şartları oluşmadığı için reddedilen sanık H.H'nin (57), SGK İl Müdürlüğüne açtığı davayı da kaybettiği belirtildi.



Kurum tarafından 53 bin lira vekalet ücreti çıkarılan ve bu borcunu ödemeyen H.H'nin kredi kartına bloke konulması üzerine 7 Ocak'ta SGK İl Müdürlüğüne geldiğine yer verilen iddianamede, sanığın kurum avukatı Zekeriya Polat ile görüştüğü sırada yanındaki tabancayla ateş açtığı aktarıldı.



İddianamede savunmasına da yer verilen H.H, kredi kartına bloke konulmasının zoruna gittiğini bildirdi.



H.H, olaydan 1 gün önce SGK İl Müdürlüğüne giderek Polat'ın telefon numarasını aldığını, konuyu anlattığı Polat'ın "Yarın gel konuşalım." demesi üzerine, gidip onu vurarak sakat bırakmayı düşündüğünü kaydetti.



Silahı beline koyup SGK'ya gittiğini, Polat'ın "Anlaşalım, dur, yapma." demesi üzerine, "Daha önce anlaşalım demiyordun, niye bana haber vermeden benim hesaplarıma el koydun." diyerek bir el ateş ettiğini belirten sanık, Polat ayağa kalktığında da 2 el daha ateş ederek odadan kaçtığını anlattı.



- Güvenlik, şüphelinin ayağında platin olduğunu düşünmüş



İddianamede, Polat ile aynı odada çalışan tanık Z.A'nın ifadeleri de yer aldı.



Z.A, sanığın odaya geldiğinde hiç konuşmadığını, doğrudan elindeki tabancayı maktule doğrultup 3 el ateş ettiğini kaydetti.



Kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan F.A. ise sanığın kuruma geldiği sırada aksayarak yürüdüğünü, hem X-Ray cihazının düzgün çalışmaması hem de sanığın ayağında platin olduğunu düşündüğünden dolayı şüphelenmediğini anlattı.



İddianamede, olayla ilgili SGK İl Müdürlüğüne ait kamera görüntülerinin incelendiğinde sanığın binaya giriş yaptığı sırada X-Ray cihazının başında görevli bulunmadığı belirtildi.



Sanık H.H'nin "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.



Sanığın yargılanmasına nisan ayında başlanacağı öğrenildi.



-Olay



Yalova'da malulen emeklilik talebi reddedilen ve 7 Ocak'ta Şehit Ömer Faydalı Caddesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H, kurum avukatı Zekeriya Polat ile görüşmek için girdiği odada Polat'a tabancayla ateş etmiş, ağır yaralanan Polat kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.



Kaçmaya çalışan şüpheli, o sırada kurumda bulunan jandarma ekibince yakalanıp polise teslim edilmiş, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklanmıştı.



Evli ve bir çocuk babası Polat, memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Ataköy Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

