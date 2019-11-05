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Yalova’daki termal dolandırıcılık iddiasına turizm firmasından cevap geldi

İHA

Yalova’daki termal dolandırıcılık iddiasına turizm firmasından cevap geldi

Yalova’nın Termal ilçesindeki termal tesisi ile ilgili ortaya atılan dolandırıcılık iddialarına Royal Doğa Turizm Yonetim Kurulu Başkanı Güray Öngen, cevap verdi.
Güray Öngen, 2 bin 500 Kişiye satılması gereken Termal Devremülk hisseli tapuların 40 bin kişiye satıldığı iddiası ile ilgili olarak, "Devre mülk değil , hisseli gayrimenkul ve tatil satışı yapılmaktadır. 40 bin değil , şimdiye kadar 24 bin adet satılmıştır. Yalova’daki otelde yatak kapasitesi 2 bin 200 olup , 800 üniteden oluşmaktadır. 52 hafta kullanımdan 41 bin 600 aileye hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir. Ayrıca iki adet Bodrum , Kuşadası ve Emet’teki çeşitli oteller ile bu sayı 88 bine rakamına ulaşmaktadır . İddiada beyan edilen satış sayısı herhangi bir mağduriyet belirtisi olmayıp, satın alan herkes tapusunu alabilmekte ve tatili yapabilmektedir. Bir tapu 3650/7 hisse ile satılmaktadır . Müşteriler bu bilgiye sahip olup , bununla ilgili imzalamış oldukları evraklar mevcuttur" dedi.
‘Bedava tatil kazandınız’ beyanıyla tanıtım sonunda misafirlere verilen hediye tatil gerçek değil iddiasına da değinen Öngen, "Tanıtım gezisine katılan vatandaşın elde ettiği bir haktır. Tanıtım organizasyonuna katılan kişi ister hisseli gayrimenkul satın alsın, ister almasın , 3 gece 4 günlük promosyon tatile hak kazanır. Karşılıklı belirlenen tarihlerde kullanım şartlarına uyarak her yıl binlerce aile bu tatili kullanmaktadır . Her yıl bu datalar firmamızca kayıt altına alınmakta olup , 2018 yılında hediye tatil kullanan aile sayı 5 bin’dir" dedi.
Mağdur olduğu iddia edilen müşteri E.G.’nin tesiste konaklama yapmak istediğini , tesiste ‘boş yer yok ‘ gerekçesiyle kalamayacağını anlayıp tapu iptalini istediği iddiasına yönelik konuşan Öngen "Müşterimizin yıllık tatil hakkını kullanması için sözleşmesinde açıkça yazan hiçbir şartı sağlamamış ve rezervasyon talebinde bulunmamıştır. İlk iddiada da belirtilen otellerde her yıl binlerce aile tatilini kullanmaktadır" E.G. tapu iptal davası açtığını kazandığını , ödediği paranın iadesi için Yalova Ticaret Mahkemesinde dava açtığını beyan etmiştir. Gerçek şudur ki Yalova Ticaret Mahkemesi’nde açılan bir dava yoktur. Tapu iptal davasının dahi henüz tarafımıza tebliğ edilen gerekçeli kararı yoktur. Kaldı ki tapu iptal davası 1.derece mahkemede olup, istinaf yolu açıktır. 2 yıldır faaliyeti devam eden şirketimin adresi belli, 1555 çalışanı olan ve faaliyetlerine devam eden bir şirkettir. Milyonlarca SSK,vergi ödemelerini yapmaktadır. Böyle bir tabela şirket olabilir mi?" diye konuştu.
Öngen sözlerini şöyle sürdürdü: "Dava dilekçesinde ödeme yapılan şirket K. Otel işletmeleri A.Ş ve G. Turizm İnşaat AŞ’nin sorumluluğunda olduğu beyan edilmiştir. Görülen davada mahkeme Kuşadası AŞ’nin ilişiği ,organik bağ iddiası reddedilmiştir. Belge ektedir. E.G tapuyu iptal etse de kendisinden aidat talep edildiğini beyan etmiştir. Oysa ki henüz kesinleşen, tarafımıza tebliğ edilen bir mahkeme kararı yoktur. Karar geldikten ve tapu iptali olduktan sonra aidat ödeme zorunluluğu kalkacaktır. Araştırmadan yapılan bu haber şirketimize maddi ve manevi zarar vermiştir. Bu bağlamda yukarıda gerçekleri büyük bir netlikle ve evrakla açıkladığımız konu ile ilgili basın kuruluşlarının yaptığı yanlışı düzeltmesini umut ediyoruz. Yapılan bu haberler ile firmamız hedef gösterilmiş olup, başka firmalar ile bir tutulmuştur. Pazarlamasını yaptığımız 25 yıllık firma ile Royal Doğa Turizm olarak bizleri zarara uğratmıştır. Gerekli tüm hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuz bildirmek isteriz"

YALOVA

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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