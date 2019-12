Said Ercan: "Dünyada yalnızlaştırma hareketi başladı"

Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan, Avrupa’da gençlerin "cinsiyetsizliğe" yönlendirildiğini söyleyerek aileleri ikaz etti. Ercan, “Dünyada yalnızlaştırma hareketi başladı” dedi.

Altınova Belediyesi 7’den 77’ye Çevrimiçi Altınova Projesi dolayısıyla öğrencilerle buluşan Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, sosyal medya konusunda seminer verdi. Ercan, burada yaptığı konuşmada teknoloji çağında hayali olmayan bir neslin yetiştiğini savundu. Said Ercan, sosyal medyanın yararlı olduğu kadar kontrolsüz kullanımının birtakım zararlara sebebiyet verdiğini ifade ederek,“Bugün merhaba diyerek Çin’e kadar, selamünaleyküm diyerek Güney Afrika’ya, Almanya’ya gidersin. Dünyanın hangi ülkesinin böyle bir avantajı var? Kimin böyle bir dil avantajı var? Böyle bir kardeşlik ve tarih avantajı var? Türkiye’deki bütün operasyonların sebebi o. Türkiye bu kadar güçlenmesin ve eski coğrafyasına dönmesin istiyorlar. Düşünce olarak, kültür olarak, insan kaynağı olarak da geri dönmesin diyorlar. Ben, iyi gittiğini düşünüyorum. Türkiye içinde çok iyiyiz" dedi.

Said Ercan, "Google suni zekanın başında çalışan 86 yaşında bir adam var; Ray Kurzweil. Genç kalmak için yılda 2 milyon dolar haplara para veriyor. Vücudundaki bütün organlar değişmiş. 2 tane kitabı var. Diyor ki Ray Kurzweil, ‘Versiyon 1 insanlık; eski insanlardır ve güya tanrıya inanan insanlardır. Versiyon 2 insanlık, bizim yaratacağımız gençlerin dünyası olacak, zihinlerini yeniden inşa edeceğiz ve bir felsefeden bahsediyor. Sıngularity, ferdiyekçilik felsefesi ve diyor ki, herkes yalnızlaşacak. 55 bin genç üzerinde yapılan araştırmada gençler yalnızlaşıyor. Herkes kendi adasında yaşamaya başlıyor. Kimse kimsenin artık arkadaşı olmuyor. Neden? Kapitalist sistemde ürün alacak, ürün satacak zihinler geliştiriyor. Onun için şu anki diziler, filmler hepsi yanlızlığı öğütlüyor ve tek kalmayı öğütlüyor. Öte yandan bir proje daha var. Dünyada tek dünya devleti oluşturmak istiyorlar. Ulus devletleri, Türkiye gibi devletleri bitirmek istiyorlar. Çünkü bu devletleri kontrol edemiyorlar. Edemedikleri için tek bir devlette birleştiriyorlar. Amerika Georgia eyaletinde bir heykel dikmişler, bizim 40 sene sonra haberimiz oluyor. ABD’nin Georgia eyaletinde bulunan Rehbertaşı adındaki anıt üzerinde 8 dilde 10 emir bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de insan nüfusunun 500 milyona indirilmesi yönünde. Bu hesapta Türkiye'ye 5 milyon insan düşüyor. İkincisi, dünyadaki bütün inançları ve devletleri yönet. Üçüncü emir, dünyadaki bütün dilleri tek bir dilde birleştir. Şu an bakıyorum gençler konuştuğu dilde anne babasıyla anlaşamıyor” diye konuştu.

Programa Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, TÜGVA Yalova İl Temsilcisi Muhammed Edib Özyilmaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

