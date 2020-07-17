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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova kaplıcalarına 'Güvenli Turizm Sertifikası'

İHA

Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen Yalova Termal Kaplıcaları 'Güvenli Turizm Sertifikası' aldı. Tesis sertifikasını alması sonrasında müşteri kabulüne de resmen başladı.

Yalova kaplıcalarına 'Güvenli Turizm Sertifikası'

Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen Yalova Termal Kaplıcaları 'Güvenli Turizm Sertifikası' aldı. Tesis sertifikasını alması sonrasında müşteri kabulüne de resmen başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır müşteri kabul etmeyen Termal Kaplıca İşletmeleri gerekli tüm çalışmaları yaparak 'Güvenli Turizm Sertifikası' aldı. Bu sertifikanın alınması sonrasında tur operatörleri de Termal Kaplıca İşletmelerini yeniden tur rotalarına alırken tesis rezervasyon ve müşteri kabulüne başladı. Havuzlarda belirlenen sayı kadar müşteri kabul edildiğini belirten Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, “Tesislerimiz alınan Güvenli Turizm Sertifikası ile birlikte müşteri kabulüne başladık. Covid19 tedbirlerine harfiyen uyuyoruz. Müşterilerimizden sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyulmasını istiyoruz. Havuzlarda Covid19 tedbirlerinin öngördüğü sayıda müşteri bulunduruyoruz. Kurban Bayramı ile ilgili rezervasyonlarda bugünden itibaren başladı. Önümüzdeki günlerde daha da hız kazanacağını düşünüyoruz. Bayramda tesisin öngörülen doluluk oranını yakalayacağını düşünüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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