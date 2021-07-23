Bakanı Yardımcısı İnce: Son 10 yılda ölümlü kazalarda yüzde 36 düşüş var



Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Son 10 yılda özellikle bayram trafiğini değerlendirdiğimizde yüzde 36´lık oranda ölümlü kazalarda bir düşüş var" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı´nın son gününde Bursa-Yalova karayolu Kirazlı Sanayi mevkiindeki kontrol noktasında yapılan trafik denetimlerine katıldı. İnce´yi kontrol noktasında Yalova Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar karşıladı. Polis ve jandarma ekiplerinin bayramını kutlayan İnce, sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı. İnce, durdurulan araçlardaki çocuklara ise oyuncak hediye etti. Kurban Bayramı tatili dönüş yoğunluğunun başladığını kaydeden İnce, trafik tedbirlerini yerinde incelediklerini söyledi. Veriler hakkında bilgi veren İnce, "Vatandaşlarımıza hem trafik kurallarını hatırlatmaya çalışıyoruz hem buradaki uygulayıcı arkadaşlarımıza bu kuralların nasıl uygulandığını onlar üzerinde denetlemeye çalışıyoruz. Çok şükür şu ana kadar elde ettiğimiz veriler, son 10 yılı özellikle bayram trafiğini değerlendirdiğimizde yüzde 36´lık oranda ölümlü kazalarda bir düşüş var. İnşallah bu oranı daha da yükselteceğiz" dedi.

'AMACIMIZ KAZALARIN OLMADIĞI GÜNLERİ GÖRMEK'

Tedbirlerle hiçbir kazanın yaşanmadığı günleri görmek istediklerini söyleyen İnce, şöyle konuştu:

"Bizler bu şekilde trafik tedbirlerinin en iyi şekilde uygulanmasını temin etmek için buralardayız. 226 bin 582 personelimiz bu bayram süresince, 13 günlük bayram tatili süresince sahada bilfiil 24 saat esaslı görev yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Bütün amacımız az önce de belirttiğim gibi kazaların hiç olmadığı günleri yakalamak. Bu açıdan çeşitli bakanlık olarak da kampanyalar düzenliyoruz. Daha önceki kampanyalarımızı sizler de takip etmişsinizdir. Bu bayramdaki kampanyamızın adı da `Hayata yol ver, sabrınla hayata yol ver, dikkatinle hayata yol ver, kaskınla hayata yol ver ve yine kemerinle hayata yol ver´ şeklinde. Bu kurallara uyduğumuz sürece inşallah en kısa sürede kazaların sıfırlandığı günleri hep birlikte göreceğiz. Bunu yapmamamız için hiçbir sebep yok. Her şey kendimize bağlı."DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2021-07-23 18:01:09



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