Yamaç paraşütü ile 'aşı' çağrısı 0:00 / 0:00

DHA

Mehmet Sadık Göller, doğup büyüdüğü Van'ın Erciş ilçesi Çelbibağı Mahallesi'nde gelerek, Madavank tepesinde yamaç paraşütü yaptı.

Göller, uçurduğu yolcularla birlikte 300 metre yükseklikte koronavirüs aşısının önemine dikkat çekmek için 'Lütfen aşı yaptırın' diye seslendi. Antalya'nın birçok dağında yamaç paraşütü yaptığını belirten Göller, Madavank tepesinin fiziki olarak muhteşem coğrafyaya sahip olduğunu söyledi. Mehmet Sadık Göller; Antalya, Alanya ve Fethiye'de yaptığı bu sporu, memleketinde de yapmak istediğini ve aşıya dikkat çekmek istediğini belirtti.