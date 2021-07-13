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Yamaç paraşütü ile 'aşı' çağrısı

Antalya Yamaç Paraşüt Kulübü sporcusu Mehmet Sadık Göller, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde koronavirüs aşısının önemine dikkat çekmek için yamaç paraşütü ile uçurduğu yolcularla 'Lütfen aşı yaptırın' çağrısında bulundu

Yamaç paraşütü ile 'aşı' çağrısı
Yamaç paraşütü ile 'aşı' çağrısı
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DHA

Mehmet Sadık Göller, doğup büyüdüğü Van'ın Erciş ilçesi Çelbibağı Mahallesi'nde gelerek, Madavank tepesinde yamaç paraşütü yaptı.

Göller, uçurduğu yolcularla birlikte 300 metre yükseklikte koronavirüs aşısının önemine dikkat çekmek için 'Lütfen aşı yaptırın' diye seslendi. Antalya'nın birçok dağında yamaç paraşütü yaptığını belirten Göller, Madavank tepesinin fiziki olarak muhteşem coğrafyaya sahip olduğunu söyledi. Mehmet Sadık Göller; Antalya, Alanya ve Fethiye'de yaptığı bu sporu, memleketinde de yapmak istediğini ve aşıya dikkat çekmek istediğini belirtti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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