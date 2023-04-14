"Yan baktın" tartışmasıyla başladı! Metrobüste bıçaklama!

İstanbul'da tüyleri diken diken eden olay, dün saat 14.00 sıralarında Bayrampaşa Maltepe durağında meydana geldi.
"YAN BAKMA" TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre iki kişi arasında "yan bakma" tartışması kavgaya dönüştü. Metrobüsteki diğer yolcular araya girse de kavganın önüne geçemedi.
SALDIRGAN TESPİT EDİLDİ
Taraflardan biri bıçakla kavga ettiği kişiyi yaraladı. Polis güvenlik kamerasından yola çıkarak saldırganı tespit etti.
YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
Mustafa A. adlı saldırganın yakalanması için çalışmalar sürerken göğsünden yaralanan 32 yaşındaki Bektaş Y.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
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