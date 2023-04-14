"Yan baktın" tartışmasıyla başladı! Metrobüste bıçaklama!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Bayrampaşa'da metrobüste "Yan baktın" tartışması 1 kişinin yaralanmasıyla bitti
ABONE OL

"Yan baktın" tartışmasıyla başladı! Metrobüste bıçaklama!

İstanbul Bayrampaşa'da, metrobüste çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Saldırgan Mustafa A.'nın yakalanması için çalışma başlatılırken, bıçakla göğsünden yaralanan 32 yaşındaki Bektaş Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi

İstanbul Bayrampaşa'da metrobüste
DHA

İstanbul'da tüyleri diken diken eden olay, dün saat 14.00 sıralarında Bayrampaşa Maltepe durağında meydana geldi.

"YAN BAKMA" TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre iki kişi arasında "yan bakma" tartışması kavgaya dönüştü. Metrobüsteki diğer yolcular araya girse de kavganın önüne geçemedi.

SALDIRGAN TESPİT EDİLDİ

Taraflardan biri bıçakla kavga ettiği kişiyi yaraladı. Polis güvenlik kamerasından yola çıkarak saldırganı tespit etti.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Mustafa A. adlı saldırganın yakalanması için çalışmalar sürerken göğsünden yaralanan 32 yaşındaki Bektaş Y.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Adıyaman'da bir müteahhit daha tutuklandı!
GÜNDEM Adıyaman'da bir müteahhit daha tutuklandı!
2023-YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı
GÜNDEM 2023-YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı
Emekli maaşı ödemeleri başladı! İşte 2023 tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri
GÜNDEM Emekli maaşı ödemeleri bugün başladı!
Bayramda hava durumu nasıl olacak? Türkiye genelinde bayramda hava nasıl olacak? - Güncel haberler
GÜNDEM Bayramda hava nasıl olacak?
Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Personel montları müşterilerin üzerine fırlattı! - Güncel haberler
GÜNDEM Sosyal medyada tepki çeken görüntü!
DEPREM ANI | Hatay'da deprem felaketinin şiddetini yansıtan görüntü ortaya çıktı! - Son dakika haberler
GÜNDEM Hatay'da 6 Şubat felaketinin şiddetini yansıtan ...
Son dakika: İstanbul'da Kirazlı-Yenikapı metrosunda panik! Acil durum anonsu... - Haberler
GÜNDEM İstanbul'da metroda panik! Acil durum anonsu yapıldı
Esra Baydar'ın acı günü
GÜNDEM Esra Baydar'ın acı günü
Deprem olmadan sallandı! İstanbul Bahçelievler'de korku dolu anlar! - Güncel haberler
GÜNDEM Deprem olmadan sallandı! İstanbul'da korku dolu anlar
Kayıp iş insanı kuyuda ölü bulundu! - Son dakika Şanlıurfa haberleri
GÜNDEM Kayıp iş insanı kuyuda ölü bulundu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.