Meteoroloji açıkladı! Sıcaklık 4-8 derece artacak! 0:00 / 0:00

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı yarından itibaren ciddi artış gösterecek.

SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

AA'da yer alan habere göre Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BAŞKENT 37 DERECEYİ GÖRECEK

Günün en yüksek hava sıcaklığının, İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'ta 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

BİR HAFTA ETKİSİNİ HİSSETTİRECEK

Gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (saat 11.00-16.00 arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Sıcaklık haritaları, Meteoroloji'nin internet sitesinden alınmıştır.