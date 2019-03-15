Fenerbahçe, Sivasspor'u 2-1 yenerken teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı "Gol atıp, golden sonra rahatlamak gerektiğini biliyorduk ama tam tersi oldu. Oyuncularımın golü yedikten sonra başlayışı ve çabalaması güzeldi. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Taraftarlarımızın desteği nedeniyle kendi adıma teşekkür ediyorum. Bizi destekleyip, maçı kazanmamızda önemli bir rol oynadılar. Önemli sonuçlar alabilecek bir takım olduğumuzu biliyoruz. 2 haftalık süreç bize iyi gelecek" ifadelerini kullandı.

"ARTIK ÖNÜMÜZDEKİ SEZONU PLANLAMALIYIZ"

Yanal şöyle devam etti: "Bulunduğumuz yer, Fenerbahçe'nin hiç alışık olmadığı bir yer. Bu, stresi yaratacak, normal. Kazanmak üzereyken kaybettiğin, bir anda şok yaşayıp geriye düştüğün maçlar var. Bu sene hep böyle geçti, bundan deneyim kazandık. Artık önümüzdeki sezonu planlayarak gitmemiz gerekiyor. Biz bu planları gerçekleştirecek güce sahip olduğumuzu biliyoruz ve yapacağız."