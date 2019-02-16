Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Yanal, "İlginç bir maç oldu. Oyuna iyi başlayıp belki de 11'e 11 oynansa her iki takımın oyunu oynamaya çalışacağı anlar olsa daha farklı olurdu. Bir oyuncunun 20'nin üstünde orta yaptığı, isabet ve kalitesinin tartışılacağı bir maç. Bazı oyuncuların daha hızlı, tempolu geçiş yapmaması bizi bir yerde sabitledi. Yine de bulduklarımızla sonuca gidebilmeliydik. Telaşla aceleyi birbirine karıştırdık. Rakip sert savunma yaptı. Zaten bununla ünlü bir takım. Sert savunmayı geçemedik" ifadelerini kullandı.

SLİMANİ SORUSUNA YANIT

Tecrübeli hoca, Islam Slimani'nin kötü performansıyla ilgili olarak yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi: "Bir türlü, bu devinimi sağlayamazsanız problem üst üste binmeye başlar. Herkes o probleme takılır. Bizim oyuncularımız bunlar. Bu kadrodan bir 11 çıkarmak gerekiyor. Biz bir kişiye takılmıyoruz, sorunları takımın çözmesi gerekiyor. Çözüme ulaşacak meseleler. Biz de bu meseleleri çözeceğiz diye düşünüyorum."