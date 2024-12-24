Yanan arabada can pazarı!
Olay, Amasya'da meydana geldi. Dikkatsizlik yine kaza getirdi. Yerinde ve zamanında müdahale hayat kurtardı. Direksiyon başında sıkışan sürücüyü yardıma koşanlar elbirliği ile dışarı çıkardı. Saniyeler sonra araç alev topuna döndü.
Giriş: 24.12.2024 - 22:25 Güncelleme: 24.12.2024 - 22:25
Olay, Amasya'da meydana geldi.
Dikkatsizlik yine kaza getirdi.
Yerinde ve zamanında müdahale hayat kurtardı.
Direksiyon başında sıkışan sürücüyü yardıma koşanlar elbirliği ile dışarı çıkardı.
Saniyeler sonra araç alev topuna döndü.
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