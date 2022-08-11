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Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

Volkanik bir ada üzerine kurulu olan İzlanda, yanardağları, buzulları, fiyortları, gölleri, şelaleler, ve gayzerleri ile öne çıkıyor

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  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

    Reykjanes Yarımadası'ndaki Fagradalsfjall Dağı çevresindeki volkanik patlama ile dikkatleri üzerine çeken İzlanda, doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor.

     
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

    Dünyanın sıra dışı yerlerinden biri olan ülkede, yanardağlar, buzullar, fiyortlar, göller, ırmaklar, şelaleler ve gayzerler görülebiliyor. 

     
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

    Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, Kuzey Amerika ile Avrupa kıtaları arasında volkanik bir ada üzerine kurulu olan İzlanda'ya en yakın kara parçası 350 kilometre batısındaki Grönland.
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

    GULLFOSS (ALTIN ŞELALE)

    103 bin kilometre kare yüzölçümüne sahip ada ülkesi binlerce şelaleye de sahip. Bu şelalelerden en meşhuru ise adı altın şelale anlamına gelen Gullfoss. Hvita Nehri'nin beslediği ve iki ayrı katmandan oluşan şelalenin 32 metre yüksekliği bulunuyor.
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

    Başkent Reykjavik'e 116 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, görkemiyle her yıl milyonlarca turistin ziyaretine uğruyor.
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

    GEYSIR

    İzlanda'da görülecek en ilginç noktalarda biri de Geysir. Yer altından yüzeye fışkıran sıcak su, yaklaşık 70 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor.

     
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

    Gullfoss'a oldukça yakın bir konumda bulunan Geysir'e gelen turistler basınçla havaya fışkıran sıcak suyu heyecanla izliyor.
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

    ULUSAL PARK

    ı, Kuzey Amerika ve Avrasya tektonik plakalarının birleşme noktasında yer alıyor. Yamaçtan aşağıya doğru bakıldığında kıtaların birbirinden ayrıldığı bölgede oluşan derin yarık dikkati çekiyor.
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

    Parkta sayısız tektonik göl, yosunlu kayalık ve derin vadiler bulunuyor.
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

    İZLANDA ATLARI

    İzlanda'da yol kenarlarında birçok at görmek de mümkün. İzlanda atları, kısa boyları ve güzel yeleleriyle göze çarpıyor.
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

    Turistlerin de yol kenarında durarak beslediği atlar, soğuk havaya da oldukça dayanıklı.

     
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

    Para birimi olarak kronu kullanan, ekonomisinde balıkçılık, alüminyum işleme ve turizmin büyük paya sahip olduğu İzlanda, dünyanın kişi başına milli geliri en yüksek ülkelerinden birisi.

     
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

    Aynı şekilde, dünyanın en düşük suç oranına sahip ülkelerinden olan İzlanda'nın yemek kültürü ise daha çok balık ve balık ürünleri üzerine kurulu.
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

     İzlanda mutfağında, et yemekleri de önemli yer tutuyor.
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda
  • Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

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