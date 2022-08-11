GULLFOSS (ALTIN ŞELALE)

103 bin kilometre kare yüzölçümüne sahip ada ülkesi binlerce şelaleye de sahip. Bu şelalelerden en meşhuru ise adı altın şelale anlamına gelen Gullfoss. Hvita Nehri'nin beslediği ve iki ayrı katmandan oluşan şelalenin 32 metre yüksekliği bulunuyor.