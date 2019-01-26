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Aydın'ın Karacasu ilçesindeki yaylada bir çoban barakasında meydana gelen yangın faciaya neden oldu. Yangında çocuğunun öldüğünü duymasıyla şoka giren baba av tüfeği ile intihar etti.
ÇOCUK BARAKANIN ALTINDA KALDI
Yangın, Karacasu ilçesine bağlı Palamutçuk Mahallesi Gölcük Yaylası Çatalkaya mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 25 metrekarelik çoban barakasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm büyüdü. Bu sırada evde olan 2 çocuk annesi Urkiye Özkan (28),7 yaşındaki oğlu Fatih ve 10 yaşındaki Gökhan alevlerden kurtulmaya çalıştı. Anne Urkiye Özkan, bir yandan çocuklarını kurtarmaya çalışırken diğer yandan da yangını söndürüp eşyaları korumaya çalıştı. Bu sırada evde bulunan piknik tüpünün patlamasıyla barakayı andıran çoban barınağı yıkıldı ve göçük altında kalan 10 yaşındaki Gökhan Özkan yaşamını yitirdi.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Yangını görüp bölgeye gelen vatandaşlar, yaralanan anne ve 7 yaşındaki Fatih’i kurtarmak için 112’yi aradı. Arazi şartları ve yolların bozuk olması nedeniyle ambulans olay yerine ulaşamayınca vatandaşlar ve ekipler yaklaşık 3 kilometre yaralıları taşıyıp ambulansa teslim etti. Anne ve oğlu, Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yangın ihbarını alan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için araziye giderken, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine 4 kilometre uzaklıkta araçlarını bırakarak bölgeye yaya ulaşmaya çalıştı.
YANGINI DUYAN BABA ŞOKA GİRDİ
Barakasında çıkan yangında çocuğunu kaybedip eşi ile diğer çocuğunun da yaralandığını öğrenen Baba Ayvaz Özkan (31),yaşadığı yerin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki bir alanda av tüfeğiyle intihar ettiği belirtildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatırken acı olay duyan herkesi üzdü.
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