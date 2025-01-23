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        Haberler Magazin Yangında hayatını kaybeden Şevval Şahin'in adaşından paylaşım

        Yangında hayatını kaybeden Şevval Şahin'in adaşından paylaşım

        Otel yangını faciasında Şevval Şahin'in hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye güzeli adaşı ve yaşıtı bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 15:19 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:49
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        Adaşından paylaşım
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        Bolu - Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde yaşanan yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti.

        Otelde garson olarak çalışan 25 yaşındaki Şevval Şahin'in yangın sırasında yaşadıkları, hayatını kaybeden 78 kişinin çaresizliğini gözler önüne serdi.

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        Şevval Şahin, ne yapacağını bilmez haldeyken görüntülü olarak aradığı Bartın'daki babası Erdal Şahin'e; "Ne yapmalıyım. 12'nci kattayım. Atlayayım mı?" dedi. Babası; "Atlama kızım" dedi. Ne var ki bir süre sonra alevlerin ortasında kalan Şevval Şahin, son çare olarak kendini 12'nci kattan aşağıya bıraktı.

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şevval Şahin, ne yazık ki dün gece hayatını kaybetti.

        Sağlık Bakanlığı'nın salı günü akşam saatlerinde yayımladığı otel konukları listesinde ağır yaralı olarak görünen Şevval Şahin'in, başta yaşlarının da aynı olmasından dolayı 2018 Türkiye güzeli olan Şevval Şahin olduğu düşünüldü.

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        Sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye güzeli Şevval Şahin'in o gün Phuket Adası'nda tatilde olduğu görülünce, ağır yaralı Şevval Şahin'in o olmadığı anlaşıldı.

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        Şevval Şahin, yangın faciasıyla ilgili ilk gün, İngilizce ve Türkçe olarak şu paylaşımda bulunmuştu; “Başımız sağ olsun… Çok üzgünüm. İnanılır gibi değil. Nasıl bir ihmal bu? Sabır ve şifa diliyorum. Ülkemde yaşanan bu trajedide hayatını kaybeden canlara en derin başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralanan ve etkilenenlere acil şifalar diliyorum… Allah, yardımcınız olsun… Bu önlenebilirdi! Yazık.”

        Şevval Şahin, adaşının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine ise şu sözleri paylaştı; "Hayat, gerçekten bir anlık. Hiçbir şeyi içinizde tutmayın, mantıkla bastırmayın. İçinizde kalmasın hiçbir şey. Hayallerinizi, kendinizi ertelemeyin. Hayat, çok kısa ve bir anlık. Sevdiklerinizin kıymetini bilin, aldığınız nefesin. Hayat, ertelemek ve bahaneler için çok kısa. Şu an bilmek önemli."

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        #Şevval Şahin
        #Grand Otel
        #kartalkaya
        #otel yangın
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