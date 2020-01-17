Koaceli'de çıkan bir yangında facianın eşiğinden dönüldü. Kentin İzmit ilçesinde bir binada çıkan yangında anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Y.M. ve ailesinin ikamet ettiği evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, anne ve 4 çocuğunu evden çıkardı. Binanın en üst katına da sıçrayan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. Vatandaşlardan Murat Cesur, çatıdaki dumanı fark etmesinin ardından eve koştuğunu belirterek, diğer vatandaşların da gelmesiyle evden anne ve 4 çocuğunu çıkardıklarını söyledi.

Yangına zamanında müdahale edildiğini dile getiren Cesur, "Yangın tahminimce çatıdan çıktı. Alev aşağıya doğru inmeye başlayınca paniğe kapıldık ama evdekileri kurtardık." ifadelerini kullandı.