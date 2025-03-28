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        Yangından kurtuldu, kalp krizi geçirdi!

        Afyonkarahisar'da Serdar Ç. adlı kişi, misafirliğe gittiği evde çıkan yangında evdekiler ile birlikte son anda kurtuldu. Bu sırada fenalaşan Serdar Ç., kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:21 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:24
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        Yangından kurtuldu, kalp krizi geçirdi!
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde misafir olarak gittiği evde çıkan yangından kurtulan Serdar Ç., kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Alevleri söndürmeye çalışan 2 kişi ise yaralandı.

        DHA'nın haberine göre Çay'a bağlı Koçbeyli köyündeki tek katlı ahşap evde saat 04.00 sıralarında sobayı alevlendirmek için dökülen yanıcı maddenin parlaması sonucu yangın çıktı.

        Alevlere müdahale eden, ancak söndüremeyen evdekiler dışarı çıktı. Bu sırada Serdar Ç. aniden fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

        Eve misafirliğe geldiği öğrenilen Serdar Ç.'nin yangın sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yangını söndürmek isterken yaralanan 2 kişi ise Çay Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

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