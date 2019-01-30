İstanbul Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde Dogo Arjantin cinsi köpek dehşeti yaşandı. Bir lokantada sahibiyle beraber yemek yiyen keçiye saldıran köpeğe, keçinin sahibi ve esnaf müdahale etti. Keçi güçlükle köpeğin elinden kurtarıldı. Kuyruğu parçalanan keçi ameliyat edildi.

SALDIRIP KUYRUĞUNDAN ISIRDI

İHA'nın haberine göre olay, Bahçelievler’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, sahibi tarafından tasma ve zincirsiz gezdirilen Dogo Arjantin cinsi köpek, bir lokantada sahibiyle beraber yemek yiyen keçiye saldırdı. Keçi ve sahibi ne olduğunu anlayamadan köpek keçiyi kuyruğundan ısırdı. Esnaflar ve keçinin sahibi keçiyi köpekten kurtarmak için sandalye ile köpeğe vurdu. Köpeğin saldırısından kurtulan keçi kaçmaya başladı. Vatandaşların elinden kurtulan köpek de keçiyi kovalamaya devam etti.

KÖPEĞİN SAHİBİ DEMİR ÇUBUKLA VURDU

Can havliyle köpekten kaçan keçi, sokakta bulunan bir iş yerine daldı. Hemen arkasından iş yerine saldırgan köpek de girdi. İş yerinde çalışanları ise bir anda neye uğradıklarını şaşırdı. İş yerine gelen keçinin sahibi köpeği yakaladı ve iş yerinin dışarısına çıkardı. Köpeğin sahibinin, elinde bulunan demir çubukla köpeğe acımasızca vurduğu görüldü. Köpeğin saldırısı sonucu kuyruğu parçalanan keçi hemen veterinere götürüldü.

'ESNAF OLMASA ÖLDÜREBİLİRDİ'

Keçiye adeta çocuğu gibi bakan ve yanından hiç ayırmayan Ali Sever, “Keçimle beraber kahvaltı ediyorduk. Dogo Arjantin köpeği bir anda saldırdı, ben yere düştüm. Buradaki esnaf arkadaş köpeğin kafasına sandalye vurdu, keçiyi kurtardık. Ama kovalamaca devam etti. Keçim 2-3 saat ameliyatta kaldı kuyruğu parçalandı. Raporunu alıp gidip karakola şikayet edeceğim. Karakoldan resim istediler bende hazırladım. Esnaf arkadaşlar olmasa öldürebilirdi. Ben Prensesle 24 saat beraberim sabah kahvaltıya beraber gideriz. İşe beraber gideriz” dedi.

'İNSANLAR İÇİN DE CİDDİ BİR PROBLEM'

Dogo Arjantin cinsi köpeklerin kanunen yasaklı ırk olduğunu belirten Veteriner Hekim Mitat Levent, “Saldırıya uğrayan keçi ilk geldiği halinde baya bir kanaması vardı. Gereken müdahaleler yapıldı şimdi sağlığı yerinde. 5199 Sayılı Kanun gereği yasaklı olan bir ırk Arjantin Dogo cinsi köpekler. Bu saldırılardan sadece keçimiz muzdarip değil. Bunun gibi birçok vaka yaşıyoruz. Bu köpekler insanlar için de ciddi problem oluşturuyor. Bu durum hayvanların kendilerinden doğan bir problem değil; sadece yetiştirme tarzı ve doğru insanların elinde olmamasından kaynaklanıyor. Sadece bizim kanunların desteklediği haliyle bu işe el atmamız yetmiyor gerekli kurumlar ve emniyet ile beraber çalışmamız lazım. Ortada ciddi bir tehlike var. Bugün keçimize zarar verdi yarın insanlara saldırabilir” şeklinde konuştu.

3.5 YAŞINDAKİ KEREM'İN KULAĞINI KOPARMIŞTI

Dogo Arjantin cinse köpek, 23 Temmuz 2015'te de İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 3.5 yaşındaki Kerem Berat İ.'ye saldırıp sağ kulağını koparmıştı. Çocuk çevrede bulunan vatandaşlar tarafından köpeğin ağzından alınıp kurtarıldı. Olaydan sonra hastanede tedaviye alınan çocuğun kopan kulağı bulunamadığından yerine dikilemedi. Kerem Berat İ., 15 gün sonra operasyon geçirerek ameliyatla kafa derisi onarıldı. 6 yaşına girdikten sonra protez kulak takılacak. Tehlikeli köpeğin sahibi Ş.G.'ye 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

TEHLİKELİ KÖPEKLER HAKKINDA KANUN NE DİYOR?



5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 2004 Temmuz ayında yürürlüğe girdi. Kanunun 14. maddesinin l bendinde; "Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır." hükmü yer alıyor. Bu hükme uymayanlara Kanunun 28. maddesi gereğince hayvan başına 3 bin 434 TL. idari para cezası verilirken, hayvanlara da el konuyor.

DOGO ARGENTİNO 2007'DE KANUNA EKLENDİ

Bu hükme açıklık getirilmesi amacıyla Kanunda belirtilen Pitbull Terrier, Japanese Tosa haricinde ülkemizde Kanunun 14. maddesi kapsamında değerlendirilecek olan köpek ırklarına dair Bakanlığımızda oluşturulan 20.11.2007-208 sayılı Müsteşarlık Makam Oluru ile bir komisyon oluşturulmuş olup Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. maddesinde yer alan Pitbull Terrier ve Japanese Tosa’ya Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezleri de ilave edilmiştir.