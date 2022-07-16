Diyarbakır'da sıcaklık 40 dereceyi aştı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu YANIYOR! Diyarbakır'da sıcaklık 40 dereceyi aştı! - Diyarbakır Haberleri
ABONE OL

Diyarbakır'da sıcaklık 40 dereceyi aştı!

Diyarbakır'da sıcak hava etkili oluyor. Lodosun da etkisiyle gölgede termometreler 40 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buldu. Serinlemek isteyen vatandaşlar gölgeliklere ve süs havuzlarına akın etti

YANIYOR! Diyarbakır'da sıcaklık 40 dereceyi aştı! - Diyarbakır Haberleri
Diyarbakır'da sıcaklık 40 dereceyi aştı!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / DHA

Diyarbakır’da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşınca asfalt buharlaştı, çocuklar girilmesi yasak tabelalarına rağmen süs havuzlarında serinledi.

Diyarbakır’da yaz aylarının gelmesiyle beraber termometreler 40 dereceyi aşınca kavurucu sıcaklar vatandaşları bunalttı.

Caddelerde asfaltlar buharlaşınca Sur ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen çocuklar, hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için Anzele Parkı'ndaki havuza girdi, aileleri ise gölgede çocukları izleyerek serinledi.

Girilmesi tehlikeli olmasına rağmen suya atladığı görülen çocuklar, havuzdan çıkarak beton zemine uzanıp güneşlendi.

Süs havuzuna giren Ferhat Oral, sıcaktan dolayı Anzele suyuna girerek serinlediğini, yasak olmasına rağmen girdiğini kaydetti. Cömert Güzeli ise serinlemek için suya girdiğini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vinçle kablo hırsızlığında şüpheliler yakalandı: 1 tutuklama
GÜNDEM Vinçle kablo hırsızlığı! Şüpheliler yakalandı!
Son dakika haberi: Tatilcilere dönüş yolunda iyi haber! Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişi rahat (Trafik haritası ve yol durumu)
GÜNDEM Tatilcilere dönüş yolunda iyi haber!
Son dakika haberi: Gaziantep'te 8 yaşındaki çocuk silahlı kavganın arasında kalarak hayatını kaybetti
GÜNDEM Top oynarken maganda kurşunu aldı! 8 yaşındaydı
KYK borçları silinecek mi, af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK açıklaması! 2022 KYK kredi faiz borcu silinecek mi?
GÜNDEM KYK borçları son durum!
Şişli'de evini ateşe verip balkondan atlayan şahsı itfaiye eri son anda kurtardı
GÜNDEM Evini ateşe verip balkondan atladı!
Geleceğin Anadolu Kartalları "pilot yuvası"nda yetişiyor
GÜNDEM Geleceğin Anadolu Kartalları yetişiyor
Kritik tarih! 2022 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Lise tercih sonuçları hangi tarihte, hangi gün açıklanacak? İşte LGS 2022 tercih ekranı
GÜNDEM LGS 2022 tercih sonuçları için kritik tarih!
Sivas'ta 'Ulusal öneme haiz sulak alan' ilan edilen gölde balık ölümleri
GÜNDEM Ulaş Gölü'nde dikkat çeken balık ölümleri
DURMUYOR! Son dakika haberi: Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekretere yumruklu ve ısırıklı saldırı!
GÜNDEM Önce yumruk attı sonra elini ısırdı!
İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 16 Temmuz Cumartesi 2022 İSKİ planlı su kesintileri duyuruları
GÜNDEM İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.