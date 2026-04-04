        Haberler Sağlık Yapay zeka kanser teşhisini kolaylaştırıyor | Sağlık Haberleri

        Yapay zeka kanser teşhisini kolaylaştırıyor

        Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytuğ Üner, yapay zekanın, verdiği istatistiklerle kanserin erken teşhisinde önemli olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Yapay zekanın sağlık alanında da dünyada yaygın şekilde kullanılmaya başlandığını söyleyen Prof. Dr. Aytuğ Üner, özellikle çeşitli radyolojik görüntülemelerde, MR, tomografi ve patoloji görüntülerinin değerlendirilmesinde yapay zekanın büyük kolaylık sağladığını anlattı.

        "YAPAY ZEKA BİLİMİN RAKİBİ DEĞİL, YARDIMCISI"

        Prof. Dr. Üner, "Birtakım algoritmaların ortaya çıkarılması açısından yapay zeka her geçen gün daha da fazla bu işin içine girmek durumunda kalacak. Hekimler, yapay zekayı daha fazla kullanmak zorunda kalacak. Yapay zeka, hekimlerin, daha doğrusu bilimin rakibi değil, bir yardımcısı" dedi.

        Üner, kanserin erken teşhisinde yapay zekanın birtakım algoritmaların sağlanması açısından hekimlere destek sağlayacağını vurguladı.

        "YAPAY ZEKA GENİŞ DATA İMKANI SUNUYOR"

        Teknoloji sayesinde istatistik verilerin anlık olarak görüntülenebildiğini aktaran Üner, "Kanser teşhisinde önceki verilerin taranması, bu alanda hafızayı çağırabilmemiz çok büyük fayda sağlıyor. İnternetin hem yararlı hem zararlı yönleri var. Yapay zekanın, birtakım istatistikleri vermesi, en son dokümantasyonlara ulaşmayı kolaylaştırması, geniş verileri sunması hekimlere büyük destek oluyor" diye konuştu.

        Prof. Dr. Üner, robotik cerrahinin birçok ameliyatta kullanıldığını belirterek, özellikle ürolojide başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Kanser tedavisine yönelik ameliyatlarda da robotik cerrahiye başlandığını anlatan Üner, "Kolon kanseri olsun, diğer kanser alanlarında olsun robotik cerrahiler kullanılıyor. Yapay zeka robotikle birlikte gidiyor. Dolayısıyla yapay zekanın ameliyatlarda da destek olması bekleniyor" dedi.

