Yapay zeka mühendisliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Yapay zeka mühendisliği bölümü iş imkanları

Yapay zekâ (YZ), dijital dönüşümün değil, modern yaşamın yörüngesini değiştiren başat güç hâline geldi. Finans sistemleri risk tahminini anlatırken, sağlık çözümleri tümörleri piksel piksel tanımlıyor; dil modelleri ise dakikalar içinde hukuki taslak yazabiliyor. Yapay Zekâ Mühendisliği Bölümü, matematiksel temel, yazılım mühendisliği becerisi ve sektör odaklı proje kültürünü harmanlayan dört yıllık lisans programıdır. Öğrenciler; lineer cebir, olasılık, veri yapıları ve algoritma derslerinden güçlü temel edinir, ardından makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme, bilgisayarla görü, yapay zekâ etik ve güvenlik gibi ileri modüllerle uzmanlaşır. Hackathon’lar, Kaggle yarışmaları ve disiplinler arası bitirme projeleri, teoriyi pratiğe dönüştürme imkânı sunar.

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YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Yapay Zeka Mühendisliği bölümü nedir sorusunun yanıtı, veriden öğrenen sistemler tasarlayarak insan zekâsının problem çözme ve örüntü tanıma yeteneklerini dijital ortama aktaran mühendislik dalıdır. Müfredat; matematik temelli makine öğrenmesi kuramını, Python ve C++ ekosistemlerinde model geliştirmeyi, TensorFlow‑PyTorch çerçevelerini, büyük veri işleme araçlarını (Spark, Hadoop) ve bulut MLOps süreçlerini içerir. Öğrenciler, konvolüsyonel sinir ağlarıyla görüntü sınıflandırma, transformers ile dil üretimi, takviye öğrenmesiyle robot kol kontrolü, graf sinir ağlarıyla sosyal ağ analizi ve kuantum makine öğrenmesi gibi çağdaş uygulamalarda proje geliştirir.

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM SÜRESİ KAÇ YIL? Yapay Zeka Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl? Program sekiz yarıyıldan oluşur. İlk iki yılda kalkülüs, lineer cebir, olasılık-istatistik, programlama temelleri, veri yapıları ve dijital mantık dersleri görülür. Üçüncü sınıfta makine öğrenimi, derin öğrenme, veri madenciliği, istatistiksel öğrenme teorisi, etik ve yapay zekâ hukuku, bilgisayarla görü ve doğal dil işleme modülleri yoğunlaşır. Dördüncü sınıfta öğrenci; MLOps, bulut tabanlı dağıtık model eğitimi, takviye öğrenmesi, yapay zekâ güvenliği, kuantum bilgi işlem ve yapay zekâ girişimciliği seçmeli dersleriyle derinleşir. İki dönemlik bitirme projesi, gerçek veri kümesinde uçtan uca model geliştirme, API haline getirme ve bulut ortamında ölçeklendirme adımlarını içerir. Zorunlu staj, yapay zekâ Ar‑Ge laboratuvarlarında ya da teknoloji şirketlerinin veri bilim ekiplerinde en az otuz iş günüdür. REKLAM YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Yapay Zeka Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Makine öğrenimi mühendisi olarak veri boru hatları kurar, model eğitimi ve hiperparametre optimizasyonu yürütür. Derin öğrenme araştırmacısı kimliğiyle yeni mimari geliştirir, makale ve patent üretir. MLOps mühendisi olarak CI/CD süreçleri tasarlar, Docker‑Kubernetes üzerinde dağıtık eğitim kümesi kurar. NLP mühendisi olarak çok dilli dil modelleri fine‑tune eder; ses sentezi sistemleri geliştirir. Bilgisayarla görü uzmanı olarak otonom araç sensör verisini işler, medikal görüntülerde lezyon tespiti yapar. Yapay zekâ güvenlik analisti olarak adversarial saldırıları test eder, model gizliliği protokolleri uygular. Veri ürünü yöneticisi, yapay zekâ strateji danışmanı veya teknik girişimci olarak da kariyer yapabilir. YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI İŞ OLANAKLARI REKLAM Yapay Zeka Mühendisliği mezunları iş olanakları açısından teknoloji devleri, start‑up’lar, bankalar, e‑ticaret şirketleri, savunma sanayii, sağlık bilişimi, tarım teknolojileri, insurtech, fintech ve oyun endüstrisinde geniş talep görür. Otonom sistem üreticileri (hava, kara, deniz), yapay zekâ mühendisi alımı yapar. İlaç firmaları, klinik veri analitiği için NLP uzmanı arar. Sigorta şirketleri dolandırıcılık tespiti modelleri, enerji firmaları kestirimci bakım analitiği için mezunları istihdam eder. Kamu kurumları, siber tehdit öngörü sistemleri ve akıllı şehir analitiği projeleri için yapay zekâ mühendislerine ihtiyaç duyar.