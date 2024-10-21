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        Haberler Gündem Yapay Zeka ve Kadın Zirvesi 8-9 Kasım'da düzenlenecek

        "Yapay Zeka ve Kadın" Zirvesi 8-9 Kasım'da düzenlenecek

        KADEM'in bu yıl altıncısı düzenlediği Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi "Yapay Zeka ve Kadın" teması altında gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapacağı "Yapay Zeka ve Kadın" Zirvesi 8-9 Kasım'da düzenlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 15:53 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:53
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        "Yapay Zeka ve Kadın" Zirvesi 8-9 Kasım'da
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        KADEM'in (Kadın ve Demokrasi Vakfı) bu yıl altıncısını düzenleyeceği Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi "Yapay Zeka ve Kadın" gündemiyle 8-9 Kasım'da gerçekleşecek.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapacağı Yapay Zeka ve Kadın Zirvesi iki gün sürecek.

        Dünyanın pek çok noktasından yetkililerin konuşacağı zirvede, yapay zekanın kadın-erkek arasındaki toplumsal adaletsizlerin giderilmesi için nasıl fırsatlar sunabileceği,kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya için nasıl kullanılabileceğine dair atılabilecek adımlar tartışılacak.

        KADEM'in açıklamasına göre zirvede temel olarak 6 soru ele alınacak:

        Yapay zekâ teknolojisindeki gelişmeler, kadınlar için daha adil bir gelecek imkânı sunabilir mi?

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        Yapay zekâ teknolojilerinin ve algoritmalarının kadınlar için ne gibi olumlu ve olumsuz etkileri vardır?

        Yapay zekâ, yeni toplumsal cinsiyet normları yaratabilir mi veya mevcut toplumsal cinsiyet normlarını güçlendirebilir mi?

        Yapay zekâ, toplumsal cinsiyet normlarını daha kapsayıcı ve adil hale getirme potansiyeline sahip midir?

        Yapay zekâ geliştiricilerinin ve üreticilerinin toplumsal cinsiyet algıları, algoritmalara yansımakta mıdır?

        Geleceğin teknoloji kullanımlarında kadının eşit bir özne olabilmesi için yapay zekâya nasıl yaklaşılabilir?  

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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