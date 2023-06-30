Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yapay zekâya göre en güzel ve yakışıklı 20 ünlü

BrightSide isimli haber sitesi, son zamanların popüler yapay zekâsı olan ChatGPT'den en güzel ve en yakışıklı ünlülerin listesini yapmasını istedi. İte, yapay zekâya göre ünlüler dünyasının en'leri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    20. TOM HARDY
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    19. JENNIFER LAWRENCE
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    18. JASON MOMOA
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    17. EMMA WATSON
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    16. BRAD PITT
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    15. BLAKE LIVELY
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    14. CHRIS EVANS 
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    13. PRIYANKA CHOPRA
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    12. CHARLIZE THERON
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    11. DAVID BECKHAM
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    10. ZENDEYA
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    9. RYAN GOSLING
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    8. MARGOT ROBBIE
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    7. MICHAEL JORDAN
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    6. ANGELINA JOLIE
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    5. HENRY CAVILL
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    4. GAL GADOT
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    3. IDRIS ELBA 
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    2. SCARLETT JOHANSSON
  • Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü

    1. CHRIS HEMSWORTH

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.