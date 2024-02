Yapı Kredi'nin aktif büyüklüğü 1.9 trilyon liraya çıktı

Yapı Kredi 2023 yılı mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2023 yılında toplam nakdi kredi hacmi 2022 yıl sonuna göre yüzde 52 oranında artarak 890 milyar liraya yükselen Banka’nın aktif büyüklüğü yüzde 57’lik yükselişle 1,9 trilyon liraya çıktı. Toplam müşteri mevduat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artışla 1,1 trilyon liraya ulaşan Yapı Kredi’nin, öz kaynak kârlılığı da yüzde 45 olarak gerçekleşti. Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu ise (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında) yüzde 16,9 oldu.

Yapı Kredi 2023 genelinde 68 milyar TL net kâr elde etti.

2023 yılının, küresel anlamda yaşanan belirsizliklerin yanında, ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi nedeniyle oldukça zor bir yıl olduğunu ifade eden Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şunları söyledi:

“2023 yılı, Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutlarken, ülke olarak deprem felaketi ile de sarsıldığımız tarihi yıllardan biri oldu. Küresel belirsizliklerin de hâkim olduğu bu zorlu yılda, ülkemiz ekonomisine 1,3 trilyon liralık kaynak sağlamayı başardık.

Geçtiğimiz yılın ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz 580 milyon dolarlık ilk sosyal sendikasyon kredimizi, deprem felaketinden etkilenen illerdeki müşterilerimizin dış ticaret finansmanına yönlendirdik. Ayrıca aynı dönemde 500 milyon dolarlık ilk sürdürülebilir eurobond ihracımızı gerçekleştirdik. Uluslararası arenada Bankamıza ve ülkemize olan güveni bir kez daha ortaya koyan bu işleme, ihraç tutarının iki katından fazla talep geldi. Böylece devamında eurobond işlemimize 300 milyon dolar tutarında ek ihraç daha ekledik. Yılın ikinci yarısında ise dış ticaretin finansmanında kullanmak üzere, 755 milyon dolarlık sendikasyon kredisine imza attık. Bu sendikasyon işlemimize, kadınların yönettiği veya sahip olduğu işletmelere sağlanan kredi hacminin artırılması ve kredi portföyümüzde karbonsuzlaşmaya yönelik sürdürülebilirlik hedefleri ekledik.’’

YARINLARA KARTOPU PROJESİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten aldıkları ilhamla Yarınlara Kartopu projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şöyle konuştu: “Yapı Kredi olarak, tam 80 yıldır yalnızca faaliyet alanımız olan finansta değil; kültür, sanat ve eğitim alanında da ülkemize ve toplumumuza katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Ülkemizin geleceği için özellikle eğitimin son derece kritik olduğunu biliyoruz. Çocuklarımıza sunacağımız nitelikli eğitim ve gelişim programlarının, Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında daha iyi ve rekabetçi nesiller için en değerli yatırım olacağına yürekten inanıyoruz. Yarınlara Kartopu projemizle okul öncesi dönemdeki çocuklarımıza ve ailelerine doğru araç ve eğitim desteği vererek, geleceğimize yatırım yapıyoruz. Projemize ilk olarak deprem bölgesinde başladık ve bölgedeki çocuklarımızla buluştuk. Bu yıl 80. yaşımızı kutlarken, projemizi tüm ülkeye yayarak kartopu etkisini büyüteceğiz.”

"KAPSAMLI BİR KARBON DÖNÜŞÜM PROGRAMI TASARLADIK"

Sorumlu bankacılık anlayışıyla ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğin sağlanması adına hareket ettiklerinin altını çizen Erün: “Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızla örnek kurum kimliğimizi başarıyla taşıyoruz. Bu kapsamda, 2023 yılında Biyoçeşitlilik için Finans Derneği’ne Türkiye’den imza atan tek finans kuruluşu olmanın gurunu yaşadık. Bu imza ile biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerimizi hesaplamayı, hedefler belirlemeyi ve şeffaf bir şekilde raporlamayı taahhüt ettik. Yine 2023 yılında Net Sıfır Bankacılık Birliği'ne (NZBA) katılarak, 2050’ye kadar borç verme ve yatırım portföylerimizi net sıfır emisyonla uyumlu hale getirme taahhüdünde bulunduk. Global taahhütlerimiz çerçevesinde, oldukça kapsamlı bir karbon dönüşüm programı tasarladık. Düşük karbon ekonomisine geçişte tüm paydaşlarımızın sürdürülebilir dönüşümlerine de destek oluyoruz.

Öte yandan, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle başlattığımız Yapı Kredi Sürdürülebilir Tercih Programı Step’e üye olan müşterilerimizin sayısı 500 bini aştı. Bu süreçte sürdürülebilir tercihler yaparak Step puan kazanan müşterilerimiz, bu puanları STK’lara bağışlayarak sürdürülebilir faydayı toplumsal faydaya dönüştürdü. Önümüzdeki günlerde Step’i daha da büyüterek sürdürülebilir dönüşüm konusunda müşterilerimize rehberlik etmeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"HER ÖLÇEKTEN FİRMANIN YANINDAYIZ"

Yapı Kredi olarak ekonomimizin belkemiği firmaları destekleyerek, değer yaratmak için çalıştıklarını aktaran Gökhan Erün, şunları paylaştı: “Geniş ürün yelpazemiz ve hizmet kanallarımızla firmalara sağladığımız finansal desteği artırarak hem onlara hem de faaliyet gösterdikleri sektörlere katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Müşterilerimiz Yapı Kredi Mobil ve Kurumsal İnternet Şubesi aracılığıyla 800’ün üzerinde işlemi kolaylıkla gerçekleştirebiliyor ve dijital bankacılık çözümlerimiz tüzel müşterilerimiz tarafından yüksek ilgi görüyor. Türkiye’de bir ilk olarak 2023 yılında hayata geçirdiğimiz yenilikle artık tüzel firmalar, şubeyi ziyaret etmeden Yapı Kredi Mobil üzerinden kolayca müşterimiz olabiliyor ve anında hesaplarını açabiliyor. Müşterilerimize tüm kanallarımızdan sunduğumuz kaliteli deneyimi artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.”

Yapı Kredi Mobil’i, bankacılık dışı da pek çok ihtiyacın karşılanabileceği bir süper uygulamaya çevirdiklerini belirten Gökhan Erün, “Dijital bankacılıkta öncü ve etkin çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, her 10 müşterimizden 9’u dijital kanallarımızı aktif bir şekilde kullanıyor ve her gün en az 1 kez uygulamaya giriş yapıyor. Hayatın her alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilmek adına, Yapı Kredi Mobil’i süper uygulamaya dönüştürdük. Böylece, sadece bankacılık alanında değil, bankacılık dışında da ihtiyaç duyulan hizmetleri Yapı Kredi Mobil çatısı altında hızla, kolayca ve güvenle müşterilerimize sunmaya başladık” dedi.

Kurulduğu günden bu yana, Yapı Kredi’nin bankacılık sektörüne öncülük ederek, ileri taşıdığını belirten Gökhan Erün, “Bu yıl 80. yılımızı kutluyoruz. Ülkemizin ve sektörümüzün tarihinde önemli bir yere sahip olmaktan ötürü çok gururluyuz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, tam 80 yıldır ülkemiz ekonomisine ve toplumumuza fayda sağlamak için büyük bir kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Köklü geçmişimizden gelen sorumlulukla Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında da var gücümüzle çalışmayı, sadece finans alanında değil, kültür sanattan çevre ve eğitime kadar hayatın her alanında kalıcı izler bırakmayı sürdüreceğiz.” dedi.