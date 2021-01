Yapı Kredi'den ihracatçılara özel yenilik

HABERTURK.COM

Yapı Kredi, müşterisi olan ihracatçı firmalara banka şubesine gitmeden İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) işlemlerini Yapı Kredi İnternet Şubesi üzerinden gerçekleştirebilme imkânı tanıdı.

Yapı Kredi müşterileri, Yapı Kredi İnternet Şubesi üzerinden Ticaret Bakanlığı GÜVAS sistemi ile sağlanan entegrasyon sayesinde aracı bankası Yapı Kredi olan İhracat Gümrük Beyannamelerini ve ihracat taahhüt raporlandırma işlemlerini de yapabilecek.

Tüm segmentlerde müşteri memnuniyetini esas alan dijital çözümlere öncelik verdiklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, “İhracatçı firmalarımız zaman ve mekândan bağımsız olarak kolay ve hızlı şekilde şubeye gitmeden İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) işlemlerini İnternet Şubesi üzerinden gerçekleştirebilmelerini sağlayan hizmetimizi müşterilerimize sunmaya başladık” dedi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını süresince de dijital bankacılığın sağladığı kolaylıkları müşterileriyle buluşturmayı sürdürdüklerini vurgulayan Adalı, “Ülke ekonomisine can veren farklı ölçeklerdeki tüm firmaların ihtiyaç duydukları her alanda ürün ve çözüm önerilerimizle her zaman yanlarında oluyoruz. Yapı Kredi olarak işletmelerimizin hayatlarını kolaylaştırarak önlerindeki sınırları kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu