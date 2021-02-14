Yapı Kredi'den iklim adımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Yapı Kredi'den iklim adımı

Yapı Kredi, İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'ne (TCFD) destek veren şirketler arasında yerini alarak, küresel iklim krizi ile mücadele yolunda bir adım daha attı.

Yapı Kredi'den iklim adımı
HABERTURK.COM

Yapı Kredi, İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'ne (TCFD) destek veren şirketler arasında yerini alarak, küresel iklim krizi ile mücadele yolunda bir adım daha attı.

G20'nin görevlendirmesiyle Finansal İstikrar Kurulu tarafından oluşturulan İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'nün iklim risklerinin daha etkin ve bilinçli yönetilmesi ile ilgili kapsamlı bir tavsiye seti bulunuyor.

Çevresel ve sosyal etkilerin yönetilmesinde finans sektörüne düşen sorumlulukların bilincinde bir kurum olarak, TCFD'yi memnuniyetle desteklediklerini ifade eden Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün "Yapı Kredi olarak TCFD tavsiyelerinin iklimle bağlantılı risk ve fırsatların doğru olarak tanımlanması, raporlanması ve yönetilmesi adına çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. 77 ülkeden destekçisi bulunan TCFD, iklim krizinin yaratacağı etkilere yönelik piyasalarda farkındalık oluşturarak, gerekli aksiyonların alınmasını sağlıyor. Bu durum aynı zamanda, şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki şeffaflığını da artırıyor." dedi.

Hâlihazırda gerçekleştirdikleri çeşitli çalışmalar ve şeffaf raporlama sistemiyle sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Erün, "Ekonomik sürdürülebilirliği, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlikle bir bütün olarak ele alıyoruz. Bu doğrultuda bir finans kuruluşu olarak, düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu teknolojilere verdiğimiz desteği artırma konusunda oldukça kararlıyız. Sürdürülebilirlik stratejimizin önemli bir kısmını, müşterilerimize de bu yolculuklarında destek vermek oluşturuyor. Sürdürülebilirlik tahvilleri, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredileri gibi pek çok ürün ve hizmetimizle sürdürülebilir kalkınma sorunlarına finansal çözümler sunuyoruz. Tahvil kaynaklarını yenilenebilir enerji projelerinde kullandırarak Türkiye'nin düşük karbon ekonomisine geçişine olan desteğimizi de sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl, ilk yeşil tahvil ihracımızı ICMA Yeşil Tahvil Prensipleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirerek yenilenebilir enerji projelerine sağladığımız kaynaklarımızı çeşitlendirdik. Diğer yandan, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programı kapsamında iklimle bağlantılı risk ve fırsatlarımıza yönelik her yıl raporlama yapıyoruz. TCFD tavsiyeleri de iklimle bağlantılı risk ve fırsatların senaryo analizleri odağında ele alınması adına bizim için önemli bir kılavuz görevi görüyor. Önümüzdeki dönemde de düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinin devam edeceğini ve bu doğrultuda iklimle bağlantılı risk ve fırsatların daha da önem kazanacağını düşünüyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızla sektördeki öncü konumumuzu önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İFM Kanunu gelecek hafta meclise geliyor
İŞ-YAŞAMİFM Kanunu gelecek hafta meclise geliyor
Turunçgil ihracatından yılın ilk ayında 128 milyon dolarlık gelir elde edildi
İŞ-YAŞAMTurunçgilden 128 milyon dolar gelir
Antalya'da 20 yılda 442 lüks yat Akdeniz sularına indirildi
İŞ-YAŞAM20 yılda 442 lüks yat denize indirildi
Hazır giyim ihracatında "çevrim içi" satış dönemi
İŞ-YAŞAMHazır giyimde "çevrim içi" satış dönemi
Tarımsal sulamada "tasarruf" teşvik edilecek
İŞ-YAŞAMTarımsal sulamada "tasarruf" teşviki
THY'den Sevgililer Günü'ne özel indirim kampanyası
İŞ-YAŞAMTHY'den Sevgililer Günü'nde indirim
Ocakta 920 bin dolarlık hamsi ihracatı gerçekleşti
İŞ-YAŞAMOcakta 16 ülkeye hamsi ihraç edildi
Odeabank 2020’de TL ticari kredilerde yüzde 50 büyüdü
İŞ-YAŞAMOdeabank kredide yüzde 50 büyüdü
Çiftçiye kar ve zirai don uyarısı
İŞ-YAŞAMÇiftçiye kar uyarısı
Irak petrolünü taşıyacak vagonlar yola çıktı
İŞ-YAŞAMIrak petrolünü taşıyacak vagonlar yola çıktı