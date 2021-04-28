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Yapı Kredi'den konutlara yeşil dönüşüm desteği

Yapı Kredi, enerjide tasarruf bilincinin artırılması için Doğa Dostu Mortgage ürününü hizmete sundu. Doğa Dostu Mortgage ile A ve B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan konutlara özel olarak, kredi tahsis ücretinde yüzde 50 muafiyet avantajı sunulacak.

Yapı Kredi'den konutlara yeşil dönüşüm desteği
HABERTURK.COM

Yapı Kredi, enerjide tasarruf bilincinin artırılması için Doğa Dostu Mortgage ürününü hizmete sundu. Doğa Dostu Mortgage ile A ve B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan konutlara özel olarak, kredi tahsis ücretinde yüzde 50 muafiyet avantajı sunulacak.

evreye duyarlı bir kurum olarak sürdürülebilirlikte de sınır tanımadıklarını ifade eden Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, şu ifadeleri kullandı: “Sürdürülebilirliği her alanda benimsiyor ve tüm hizmetlerimize dâhil ediyoruz. Bu anlamda faaliyetlerimizin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini doğru yönetmenin büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Yapı Kredi’de hem operasyonel hem de kredilendirme faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerimizi etkin bir şekilde yönetiyoruz.

Enerji verimliliği yüksek konutlar, geleceğimiz için çok büyük bir öneme sahip. Biz de ülkemiz ve toplumumuzun yarınları için çalışan bir banka olarak enerji verimliliği konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Bunun için Enerji Kimlik Belgesi bulunan ve enerji performansı yüksek olan konutlara Doğa Dostu Mortgage ile uygun şartlarda finansman sağlıyoruz. Doğa Dostu Mortgage ürünümüzün sürdürülebilirlik açısından ülkemizin geleceğine önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz.”

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