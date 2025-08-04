"Yaptırımlar tarihin doğal akışını değiştiremeyecek"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin tarife ve yaptırımlarla ülkelerin ulusal egemenliğine saldırdığını belirterek, "Hiçbir tarife savaşının ve yaptırımın tarihin doğal akışını değiştiremeyeceğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Küresel Güney ülkelerine yönelik yürüttüğü tarife politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırımların ve kısıtlamaların tüm dünyayı etkileyen bir gerçeklik haline geldiğine işaret eden Zaharova, "Washington, ortaya çıkan çok kutuplu dünya düzeninde hegemonyasını kaybetmeyi kabullenemiyor ve konumunu korumak için yeni sömürgeci politikalar izlemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

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ABD'nin rakiplerine karşı "siyasallaştırılmış ekonomik baskı araçları" uyguladığını vurgulayan Zaharova, "ABD'nin bu politikası devletlerin ulusal egemenliğine doğrudan bir saldırı ve içişlerine müdahale girişimidir. Ekonomik büyümenin yavaşlaması, tedarik zincirlerinin zarar görmesi ve küresel ekonominin parçalanması gibi tehlikeleri de beraberinde getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, Brezilya dahil bazı ülkelere yönelik artan ekonomik baskının, Batılı ülkelerin bir dönem teşvik ettiği "serbest ticaret" anlayışına ters düştüğünü belirterek, şunları kaydetti: