Yaralı yaşlı kadını taksisine almadı!

İHA

İstanbul'da, dün öğle saatlerinde Taksim Meydanı'nda, insanı şoke eden bir olay yaşandı. Ayşe Uzuntepe isimli yaşlı kadın, Taksim Metro İstasyonu'nun yürüyen merdivenlerinden yukarı çıkarken dengesini kaybederek yere düşüp, başından yaralandı. Başından kanlar akan kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu.

TİCARİ TAKSİ ARACINA İSTEMEDİ

İHA'da yer alan habere göre yaşlı kadını hastaneye götürmek için durdurulan ticari taksi sürücüsünün, yaşlı kadını almak istememesi ise vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı kadın daha sonra hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"DENGESİNİ KAYBETTİ DÜŞTÜ"

Yaşlı kadına yardımcı olan vatandaşlardan biri, “Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybetti. Kafası arkaya doğru düştü, sırt üstü. Kan kaybediyordu” dedi.