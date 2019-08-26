Kırklareli'nde evlenmeye karar veren çiftin nikahı, 16 türden binlerce yarasaya ev sahipliği yapan Dupnisa Mağarası'nda kıyıldı.

AA'nın haberine göre kentte yaşayan ve evlenmeye karar veren Aslı Ilgın (30) ve Ali Kalealp (36),nikah işlemlerini tamamladıktan sonra, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'e nikahlarını Dupnisa Mağarası'nda kıymak istediklerini iletti.

Çiftin bu isteğini geri çevirmeyen Gün, yapılan bazı düzenlemeler sonrası mağarada iki gencin nikahını kıydı.

Kalealp çiftinin yakınlarının da katılımıyla gerçekleşen nikah töreni, renkli görüntülere sahne oldu.

Gelin Aslı Ilgın Kalealp, yaptığı açıklamada, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sıra dışı bir nikah olduğunu ve bu anı hayatı boyunca unutamayacağını ifade eden Kalealp, aşklarına mağaradaki yarasaların bile şahit olduğunu vurguladı.

Törene katılan davetlilerin de şaşırdığını aktaran Kalealp, şöyle konuştu:

"23 yıl önce ziyaret ettiğim mağaradan çok etkilenmiş ve o zaman babama 'ben burada evlenmek istiyorum' demiştim. Bu hayalimi de bir süre önce eşimle paylaşmıştım. O da beni kırmadı. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Tüm çiftlere nikah salonları yerine bu tür mekanlarda törenlerini yapmalarını tavsiye ediyorum. Gerçekten ben ve yakınlarım bu anı unutmayacak."

Kalealp, hayaline kavuşmasına destek veren herkese teşekkür etti.

Damat Ali Kalealp ise eşinin nikah törenini mağarada yapmak istediğini söylemesi üzerine çok şaşırdığını belirtti.

Bir süre düşündükten sonra eşinin çocukluk hayalini yerine getirmek için Başkan Gün'e ricada bulunduklarını aktaran Kalealp, mağarada çok güzel bir tören olduğunu anlattı.

MAĞARADA İLK KEZ NİKAH KIYILDI

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün ise Dupnisa Mağarası'nda ilk kez nikah kıyıldığını bildirdi.

Çiftin mağarada nikah kıyma isteğini seve seve yerine getirdiklerine işaret eden Gün, şunları kaydetti:

"Bu tür anılar hiçbir zaman unutulmaz. Çiftimizi bu düşüncelerinden dolayı tebrik ediyorum. Mağaramız gerçekten dünyada görülmeye değer ender yerler arasında. Çiftimizin aşkına ve nikah törenine mağaradaki yarasalar bile tanıklık etti diyebiliriz. Tüm çiftlerimizi mağaramıza nikah kıydırmak için davet ediyorum."