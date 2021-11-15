Türkiye Kadir Şeker'in adını ilk defa 2020 yılının Şubat ayında duydu. Darp edildiğini düşündüğü bir kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'in aldığı ceza aylarca gündemden düşmedi. Yargı dizisinde küçük bir sahnede yer verilen Kadir Şeker olayı sosyal medya kullanıcıları tarafından gündeme getirildi.

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Kadir Şeker 20 yaşındaydı. Konya Selçuklu'da yaşayan Kadir şeker üniversite sınavına hazırlanıyordu. Yakın arkadaşlarının açıklamalarına göre Ankara'da bir üniversitede tıp fakültesinde okumak isteyen Kadir Şeker, Şubat ayından beri cezaevinde.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Olay geçen yıl 5 Şubat akşamı Konya'da Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, Özgür Duran'ın. sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etti.

Zafer Samancı'nın haberine göre, çıkan arbedede Kadir Şeker, Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Tutuklanan Şeker, 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapse çarptırıldı.

Suç, 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, ardından yapılan iyi hal indirimiyle 12,5 yıla indirildi. İstinaf Mahkemesi’nin de kararı onamasının ardından dosya Yargıtay'a gönderildi. Cezayı fazla bulan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne kararın bozulmasını talep ettiği tebliğname gönderdi. Gözler şimdi 1. Ceza Dairesi'nin vereceği kararda.