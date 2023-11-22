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        Yargıtay, AYM üyeleri hakkında savcı görevlendirdi

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Anayasa Mahkemesi üyesi hakkındaki suç duyurusuyla ilgili savcı görevlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:49
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        Yargıtay, AYM üyeleri hakkında savcı görevlendirdi
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        Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusuyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bir savcı görevlendirildi.

        Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Atalay hakkında ihlal kararı veren 9 Anayasa Mahkemesi üyesi hakkındaki suç duyurusuyla ilgili süreç işliyor.

        Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararına uyulmamasına ve bu kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, suç duyurusu dilekçesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

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        Başsavcılıkta konuyla ilgili bir savcı görevlendirildi. Savcı mevzuat çalışması yaparak, Başsavcı Bekir Şahin'e sunacak. Başsavcı Şahin'in incelemesinin ardından mevzuat gereği dilekçeyi Anayasa Mahkemesine sunması bekleniyor.

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        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un, "Başkan ve üyeler hakkında inceleme ve soruşturma"yı düzenleyen 16. maddesindeki prosedürü işletecek.

        Kanunun 16. maddesi, Başkan ve üyelerin görevlerinden doğan suçları için soruşturma açılmasının Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararına bağlı olduğunu hüküm altına alıyor.

        Buna göre, haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen üyelerle ilgili soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belirlenmesi konusunun Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda görüşülmesi gerekiyor. Ancak hakkında işlem yapılan üye veya üyeler görüşmeye katılamıyor.

        Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, başkan, iki başkanvekili dahil 15 üyesi bulunuyor.

        Can Atalay hakkındaki ihlal kararı, Anayasa Mahkemesinin 9 üyesinin oy çokluğuyla alınmıştı. Çoğunluk görüşüne, 5 üye karşı oy kullanmış, bir üye ise karar günü Genel Kurula mazeret bildirerek katılmamıştı.

        Genel Kurulun, Başkan veya başkanvekilinin başkanlığında en az 10 üye ile toplanması gerekiyor. Genel Kurul salt çoğunlukla karar alıyor.

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        #Yargıtay
        #Anaayasa Mahkemesi
        #son dakika haberi
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