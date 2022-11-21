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Yargıtay kararı bozdu, üvey ağabey cinayeti sanığının cezası düştü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde üvey ağabeyi Efecan Demirtaş'ı bıçaklayarak öldüren Alper Demirtaş'a, yerel mahkemenin verdiği 17.5 yıl hapis cezası Yargıtay'da bozuldu. Yeniden yargılanan tutuklu sanığın cezası düşürüldü

Yargıtay bozdu, İzmir'de üvey ağabey cinayetinde ceza düştü - Güncel haberler
Yargıtay bozdu, üvey ağabey cinayetinde ceza düştü
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DHA

İzmir'deki üvey ağabey cinayetinde, Yargıtay kararının ardından yeniden yargılanan sanığının cezası düşürüldü.

Olay, 21 Ekim 2019 tarihinde Postacılar Mahallesi 7666 Sokak'ta bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Babaları aynı, anneleri ayrı kardeşler Efecan (25) ile Alper Demirtaş (22) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Alper Demirtaş, ağabeyini bıçakladı.

KARDEŞ TUTUKLANDI

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Efecan Demirtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi sonrası Efecan Demirtaşi toprağa verildi. Gözaltına alınan Alper Demirtaş ise polisteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Alper Demirtaş hakkında "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemede ifade veren sanık Alper Demirtaş, ağabeyini bilerek öldürmediğini öne sürerek, şunları söyledi:

"ÖLÜM TEHDİTLERİ İÇİN ŞİKÂYETÇİ OLMUŞTUK"

"Uyuşturucu kullandığı için bizlere sürekli zarar veriyordu. Daha önce bizlere ölüm tehditlerinde bulunduğu için şikâyetçi olmuştuk. Olay günü eve geldiğimde sokak ortasında kırık televizyon vardı. Yanında da abim oturuyordu ve ağzından köpükler çıkıyordu. Bana babamızı öldüreceğini söyledi. Eve çıktığımda dedemi de darp ettiğini, evdeki televizyonu da dışarı attığını öğrendim. Üvey annem durumu polise bildirdi. Gelen ekipler abimi alıp, gitti. Ben de babama durumu anlattım ve eve gelmemesini söyledim. Bir saat sonra abimle konuşmaya karar verdim.

Alper Demirtaş
Alper Demirtaş

RASTGELE SALLADIM, ÖLDÜRME AMACIM YOKTU

Telefonla aradım ve Postacılar Parkı'nda buluştuk. Ona neden böyle davrandığını sordum. O da 'Ya beni ya babanı seçeceksin' dedi. Kabul etmeyeceğimi söyledim. Belindeki bıçağı görmüştüm. Çok fazla bağırınca 'Eve gidelim, konuşuruz' dedim. Eve gittiğimizde yine kavga etmeye başladık. Sonrasında elinde bir bıçakla odaya girdi. Bana bıçakla saldırdı. Biri elime geldi. Kendimi savunurken elindeki bıçağı aldım. Panik halindeydim. Bıçağı rastgele salladım. Öldürme amacım yoktu."

İSTİNAF YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Alper Demirtaş, 6 Haziran 2021 tarihindeki duruşmada ağabeyini 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cinayetin haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getiren heyet, Demirtaş'ın cezasını önce 21 yıl hapse çevirdi, ardından da duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 17,5 yıla indirdi. Avukatların itirazları sonrası dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 3 Kasım 2021 tarihinde yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

YARGITAY BOZDU, YENİDEN YARGILANDI

Kararın istinafta onanmasının ardından dosya bu defa Yargıtay'a taşındı. Dosyayı görüşen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Efecan Demirtaş'tan kaynaklanan ve haksız tahrik oluşturan davranışların ulaştığı boyut dikkate alındığında sanığa fazla ceza tayini yapıldığına hükmetti. Daire, oy çokluğuyla kararı bozup, dosyayı yeniden İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Alper Demirtaş, 17 Kasım'da İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı. Şikâyetçi avukatı Yargıtay bozma ilamına karşı yerel mahkemenin direnmesi talebinde bulundu.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Demirtaş'ın avukatları Hacı Hakan Ağcakanat, Tolga Turgut ve Ercan Dönmez ise Yargıtay bozma ilamına uyularak müvekkillerinin beraatini, aksi halde ise indirimin en üst hadden uygulanmasını talep etti. Son sözü sorulan Alper Demirtaş ise tahliyesini istedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, sanığı 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa haksız tahrik indirimi uygulayıp, 19 yıl hapis veren heyet, iyi hal nedeniyle de cezayı 15 yıl 10 aya düşürdü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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