Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yargıtay'da başsavcılık seçiminde Akarca en fazla oyu aldı

HABERTURK.COM

Yargıtay Genel Kurulu’nda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca’nın görev süresinin dolması nedeniyle seçim yapıldı. Seçimde yeniden aday olan Akarca 294 oyla en fazla oyu alan isim oldu. Atarca ile birlikte en fazla oyu alan 5 ismin adı Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu isimlerden birini 4 yıllığına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na atayacak

Mehmet Akarca


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi geçtiğimiz günlerde dolmuştu. Bu nedenle Yargıtay Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. Seçimde 376 üye oy kullandı. Yeniden aday olan Akarca 294 oy aldı. Seçimde Genel Sekreter Yusuf Ziya Cenik, Mehmet Mutlu, Hüsnü Uğurlu ve Mustafa İsmet Yörük ise diğer en fazla oy çıkan isimler oldu. Oylardan 31’i boş, 26’sı ise geçersiz çıktı.

ERDOĞAN ATAYACAK
Ve bu isim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı adayı olarak seçildi. 5 ismin adı Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu isimlerden birini 4 yıllığına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na atayacak. Erdoğan’ın Akarca’yı yeniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak ataması bekleniyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tırnak yemek orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?
GÜNDEMTırnak yemek orucu bozar mı?
Darüşşafaka yeni öğrencilerini bekliyor
GÜNDEMDarüşşafaka yeni öğrencilerini bekliyor
KPSS ne zaman? 2019 KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti ne kadar?
GÜNDEM2019 KPSS ne zaman?
Saç boyatmak orucu bozar mı? Oruçluyken saç boyanır mı?
GÜNDEMSaç boyatmak orucu bozar mı?
5 aylık hamile kadını öldürmüştü! "Seni boşadı beni aldı!"
GÜNDEM"Seni boşadı beni aldı!" cinayeti
Metrodaki kadına 'tükürme' davasında karar çıktı
GÜNDEMMetroda kadına 'tükürme' davasında karar çıktı
Kolonya orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler?
GÜNDEMKolonya orucu bozar mı?
Duş almak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler?
GÜNDEMDuş almak orucu bozar mı?
Ruj sürmek orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler?
GÜNDEMRuj sürmek orucu bozar mı?
Aldatma mesajı şiddetten daha ağır kusurlu sayıldı
GÜNDEMAldatma mesajı şiddetten daha ağır kusur sayıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X