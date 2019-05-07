Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi geçtiğimiz günlerde dolmuştu. Bu nedenle Yargıtay Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. Seçimde 376 üye oy kullandı. Yeniden aday olan Akarca 294 oy aldı. Seçimde Genel Sekreter Yusuf Ziya Cenik, Mehmet Mutlu, Hüsnü Uğurlu ve Mustafa İsmet Yörük ise diğer en fazla oy çıkan isimler oldu. Oylardan 31’i boş, 26’sı ise geçersiz çıktı.
ERDOĞAN ATAYACAK
Ve bu isim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı adayı olarak seçildi. 5 ismin adı Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu isimlerden birini 4 yıllığına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na atayacak. Erdoğan’ın Akarca’yı yeniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak ataması bekleniyor.
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