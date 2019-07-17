Boşandığı eşine ömür boyu nafaka ödemek istemeyenlerle ilgili yasa çıkartılması, hükümetin hazırladığı “yargı reformu” paketine kondu. Yasanın nasıl olacağı ve ne zaman yürürlüğe gireceği henüz netlik kazanmadı.

Süresiz nafakanın yanında “nafakasını tahsil edemeyenler” de yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını istiyor.

Bu konuda görüştüğüm Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, nafakasını tahsil edemeyen tüm kadınları ve erkekleri rahatlatacak bir açıklama yaptı.

Gençcan, nafakasını tahsil edemeyenlerin Aile mahkemelerine “Borçluya ödeme emri verilmesi” davasının açılarak nafakanın tahsil edilmesini sağlayabileceklerini söyledi.

Peki bu dava nereye ve nasıl açılacak?

Gençcan, milyonlarca insanı ilgilendiren konuda şunları söyledi:

"Nafakasını ödemeyen kocanın borçluları, kadın eşin talep etmesi halinde, borç ödemesini koca yerine karısına yapmasına Aile mahkemeleri karar verebilir. Bunun için, Aile Mahkemesi’ne ‘Borçluya ödeme emri verilmesi davası’ açan kadın eş, alacağı karar ile kocasına ödenecek paranın kendisine verilmesini sağlayarak nafakasını tahsil edebilir."

Mahkeme tarafından kendisine veya çocuklarına hükmedilen nafakayı yıllardır alamayan milyonlarca insan olduğunu ve pek çok kişinin de yasal haklarını bilmediğinin altını çizen Gençcan, “Evliliğin Genel Hükümleri” adlı kitabında, davanın nasıl açılacağı konusunda detaylı bilgilere de yer verdi.

Boşanma davası sırasında yerel mahkemeler, taraflardan birinin lehine “Yoksulluk nafakası” veya “İştirak” nafakası ödenmesine karar verir. Nafaka ödemesine karar verilen kişi nafakasını ödemediği zaman nafaka alacaklısının eli kolu bağlanıyor.

Bir de hükmedilen nafaka oranı “100 TL, 200 TL veya 300 TL” olunca, avukat tutup tahsil etmek de mantıksız geliyor. Çünkü, avukatlar açacakları davadan daha fazla vekalet ücreti talep edebiliyor. Ve icra Mahkemelerine, nafaka alacağı için bile yüklü miktarda harç yatırmak gerekiyor. Herhangi bir geliri olmayan da dava açmak yerine, nafakasını tahsil edemediği için sıkıntı çekerek yaşıyor.

Gençcan’ın anlattığı prosedürü uygularsanız ne olacak?

Örneğin boşandığınız eşiniz esnaf. Herhangi bir yerden mal aldığında veya sattığında alacaklı durumuna geliyor. Aile Mahkemesi’ne başvurup, “Borçluya ödeme emri verilmesi” kararı aldırırsanız, Mahkeme alacaklılardan sizin yerinize gidip nafaka alacağınızı tahsil ettirecek. Bu durum aynı zamanda, nafakasını ödemeyen kişinin itibarını da sarsmış olacak. Ödemekle yükümlü olduğu nafakayı ödemediği için, iş yaptığı kişiler nezdinde de ‘itibar kaybı’na uğrayacak.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 198. maddesinde düzenlenen bu dava, “Borçluya ödeme emri verilmesi” davası” olarak yer alıyor. Gençcan, şu ana kadar böyle bir dava açılmadığı için önlerine gelmediğini ve bu nedenle emsal bir kararlarının da olmadığını belirterek, “Nafakasını tahsil edemeyenler, bu yolla birikmiş tüm nafakalarını faiziyle birlikte tahsil edebilirler” dedi.