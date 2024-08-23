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        Yargıtay'dan emsal takı kararı

        Yargıtay, düğünde takılan takıların kime ait olacağına dair tartışmaları bitirecek yeni bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesince alınan kararla takı kime takıldıysa o kişide kalacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 17:27 Güncelleme: 23.08.2024 - 17:27
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        Yargıtay'dan emsal takı kararı
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        Çiftlerin özellikle boşanmasıyla birlikte ortaya çıkan takı anlaşmazlığı konusunda Yargıtay emsal nitelikte bir karara imza attı.

        Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir davada "ziynet eşyalarının paylaşımında anlaşma bulunmadığı takdirde örf ve adetlerin varlığına göre, aksi takdirde kadın veya erkeğe takılan ziynetlerin kendilerine ait olduğu" kararına hükmetti.

        Eski Yargıtay kararının yeniden şekillendiğini söyleyen Avukat Buket Nurşah Tekışık, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 2023/5704 E. 2024/2402 K. sayılı ilamında erkeğe takılan takılar da dahil olmak üzere kadına ait olduğu yönündeki görüşünü 4 Nisan tarihi itibarıyla değiştirdiğini söyledi.

        Tekışık, Yargıtay'ın yeni kararını şöyle değerlendirdi:

        "Yeni içtihata göre, öncelikle bakılması gereken husus, taraflar arasında anlaşma olup olmadığıdır. Anlaşmanın varlığı halinde ziynetler anlaşmaya göre değerlendirilecektir. Şayet anlaşma yoksa esas alınması gereken husus örf ve adetler olmalıdır. Daha önceki kararda kime ne takıldığına dikkat edilmeden tüm ziynetler kadına aitti. Ancak güncel içtihat; erkeğe takılan ziynet eşyalarının erkeğe, kadına takılan ziynetlerin ise kadına ait olması yönündedir. Ziynet eşyanın belli bir cinsiyete özgü olması halinde cinsiyete uygunluğa göre karar verilmesi gerekmektedir. Eğer bu konuda bir tereddüt varsa, bilirkişi incelemesi yapılması gerekmektedir. Bilirkişi incelemesine giden ziynetin her iki cinsiyet için de uygun olduğu belirlenirse, takılan veya verilen eşe ait sayılacaktır. Günümüz düğünlerinde artık takılar gelin ve damadın üzerine takılmak yerine sandık, torba gibi ortak bir kesede toplanmaktadır. Bu durumda cinsiyete göre nitelik aranarak karar verilmesi gerekmektedir. Bu yönde özellik tespit edilememesi halinde eşya ortak kabul edilecektir"

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        #Yargıtay
        #takı
        #boşanma
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