Yargıtay'dan emsal takı kararı

Çiftlerin özellikle boşanmasıyla birlikte ortaya çıkan takı anlaşmazlığı konusunda Yargıtay emsal nitelikte bir karara imza attı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir davada "ziynet eşyalarının paylaşımında anlaşma bulunmadığı takdirde örf ve adetlerin varlığına göre, aksi takdirde kadın veya erkeğe takılan ziynetlerin kendilerine ait olduğu" kararına hükmetti.

Eski Yargıtay kararının yeniden şekillendiğini söyleyen Avukat Buket Nurşah Tekışık, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 2023/5704 E. 2024/2402 K. sayılı ilamında erkeğe takılan takılar da dahil olmak üzere kadına ait olduğu yönündeki görüşünü 4 Nisan tarihi itibarıyla değiştirdiğini söyledi.