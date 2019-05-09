Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, milyonlarca işçiyi ilgilendiren önemli bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Genel Kurul, sağlık gerekçesiyle uzun süre rapor kullanarak işe gelemeyen işçinin işten atılmadan önce savunma alınıp alınmaması konusunda Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılığını, içtihadı birleştirme kararıyla giderdi.

Genel Kurul, işçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının, bildirim (ihbar) süresine eklenecek altı haftayı aşmasının, işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi için yeterli olduğu kararına vardı. Sağlık raporları nedeniyle derhal fesihlerde, işçiden savunma alınması gerekmeyecek.

İş Kanunu’na göre bildirim süresi, iş sözleşmesi 6 aydan az süren işçi için 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar süren işçi için 4 hafta; 1.5 yıldan üç yıla kadar süren işçi için de 6 hafta olarak uygulanıyor.

Üç yıldan fazla süre çalışan işçi için bildirim süresi ise 8 hafta olarak uygulanıyor. Bu bildirim sürelerine ilave olarak 6 hafta daha rapor kullanmak zorunda kalan işçinin iş akdi savunma alınmadan işveren tarafından sona erdirilebilecek. Buna göre, bir işyerinde 3 yıldan fazla süre çalışması bulunan işçi, 3.5 aydan fazla rapor kullanırsa, savunması alınmadan işveren tarafından atılabilecek.